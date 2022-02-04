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Какие квартиры покупают в Киеве: рейтинг популярности по ценам и районам

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Пятница 04 февраля 2022 09:50
Какие квартиры покупают в Киеве: рейтинг популярности по ценам и районам Фото: наибольший интерес – к квартирам в новых домах вне зависимости от района (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

В январе 2021 года покупатели вложили в недвижимость Киева эквивалент 33 млн доларов, что на 35% меньше, чем в декабре 2021 года. Популярными были Печерский, Голосеевский и Шевченковский районы столицы.

Какие квартиры и по какой цене покупали в Киеве в январе – сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию агентства недвижимости "Благовест".

Квартиры до 50 тысяч долларов

Сегмент до 50 тысяч долларов в январе составил долю 9% от общего количества сделок. В этой категории покупались преимущественно 1-2-комнатные квартиры, больше всего в Днепровском и Деснянском районах.

Самым доступным вариантом, который приобрели в январе, была 1-комнатная квартира по ул. Коллекторной (Дарницкий р-н) площадью 28 кв.м за 35 тысяч долларов.

На ул. Бродовской (Голосеевский р-н) купили земельный участок площадью 9 соток за 50 тысяч долларов.

На ул. Матеюка (Деснянский р-н) – 1-комнатную квартиру площадью 31 кв.м приобрели за 50 тысяч долларов.

Квартиры от 50 до 100 тысяч долларов

В сегменте от 50 до 100 тыс. долл. проведено 37% сделок купли-продажи. Здесь широкий выбор разнообразных по площади квартир в спальных районах Киева.

За 52 тысячи долларов купили 2-комнатную квартиру площадью 45 кв. м на ул. Булгакова (Святошинский р-н).

За 75 тыс. долл. – 2-комнатную квартиру площадью 53 кв. м по просп. Победы (Шевченковский р-н).

За 100 тыс. долл. на ул. Раевского (Печерский р-н) приобрели 2-комнатную квартиру площадью 65 кв.м.Какие квартиры покупают в Киеве: рейтинг популярности по ценам и районамФото: Виталий Носач, РБК-Украина

Квартиры от 100 до 250 тысяч долларов

Ценовая категория от 100 до 250 тысяч долларов составила 41% от всех сделок января. Здесь преобладают 2-3-комнатные квартиры в Соломенском, Дарницком и Печерском районах Киева.

4-комнатная квартира площадью 99 кв.м на ул. Приречный (Дарницкий р-н), была реализована за 103 тысячи долларов.

В поселке Стоянка (Бучанский р-н) купили дом площадью 690 кв. м за 175 тысяч долларов.

В пер. Михайловском (Печерский р-н) продана 3-комнатная квартира площадью 89 кв.м за 250 тысяч долларов.

Квартиры от 250 тысяч долларов

Ценовая категория от 250 тысяч долларов в январе представлена 13% от общего объема сделок.

В селе Тарасовка (Фастовский р-н) купили земельный участок площадью 1,27 га за 266 тысяч долларов.

На ул. В. Васильковской (Голосеевский р-н) – 3-комнатная квартира площадью 172 кв.м продана за 265 тысяч долларов.

Дом площадью 690 кв. м в с. Вита-Почтовая (Фастовский р-н) купили за 350 тыс. долл.

На ул. Крещатик (Шевченковский р-н) купили 3-комнатную квартиру площадью 78 кв.м за 360 тысяч долларов.

За 2 млн 500 тыс доларов купили частный дом площадью 700 кв.м на Печерске. Это самый дорогой объект, проданный в январе.

"Январь – ежегодный традиционный период затишья. На активность покупателей повлияли длительные новогодние каникулы. В то же время мы наблюдаем тенденцию изменения портрета покупателя – сегодня самый высокий спрос наблюдается на объекты среднего и высокого ценовых сегментов. Наибольший интерес – к квартирам в новых домах и это не зависит от района, в котором расположено жилье", – прокомментировала ситуацию Елена Биберова, генеральный директор АН "Благовест".

Раньше мы рассказывали, что новые квартиры во Львове и Одессе обошли Киев по темпам подорожания. А пригороды не уступают столице в темпах роста цен.

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