Які квартири купують у Києві: рейтинг популярності по цінам та районам

Фото: найбільший інтерес – до квартир у нових будинках незалежно від району (Віталій Носач, РБК-Україна)

У січні 2021 року покупці вклали у нерухомість Києва еквівалент 33 млн доларів, що на 35% менше, ніж у грудні 2021 року. Популярними були Печерський, Голосіївський та Шевченківський райони столиці.

Які квартири та за якою ціною купували у Києві у січні – повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію агентства нерухомості "Благовіст".

Квартири до 50 тисяч доларів

Сегмент до 50 тисяч доларів у січні склав частку 9% від загальної кількості угод. У цій категорії купувалися переважно 1-2-кімнатні квартири, найбільше у Дніпровському та Деснянському районах.

Найдоступнішим варіантом, який придбали у січні, була 1-кімнатна квартира по вул. Колекторній (Дарницький р-н) площею 28 кв.м за 35 тисяч доларів.

На вул. Бродівській (Голосіївський р-н) купили земельну ділянку площею 9 соток за 50 тисяч доларів.

На вул. Матеюка (Деснянський р-н) – 1-кімнатну квартиру площею 31 кв.м придбали за 50 тисяч доларів.

Квартири від 50 до 100 тисяч доларів

У сегменті від 50 до 100 тис. дол. проведено 37% угод купівлі-продажу. Тут широкий вибір різноманітних за площею квартир у спальних районах Києва.

За 52 тисяч доларів купили 2-кімнатну квартиру площею 45 кв.м на вул. Булгакова (Святошинський р-н).

За 75 тис. дол. – 2-кімнатну квартиру площею 53 кв.м по просп. Перемоги (Шевченківський р-н).

За 100 тисяч доларів на вул. Раєвського (Печерський р-н) придбали 2-кімнатну квартиру площею 65 кв.м. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Квартири від 100 до 250 тисяч доларів

Цінова категорія від 100 до 250 тис. дол. склала 41% від усіх угод січня. Тут переважають 2-3-кімнатні квартири в Солом'янському, Дарницькому та Печерському районах Києва.

4-кімнатна квартира площею 99 кв.м на вул. Прирічний (Дарницький р-н), була реалізована за 103 тисячі доларів.

У селищі Стоянка (Бучанський р-н) купили будинок площею 690 кв.м за 175 тисяч доларів.

У пров. Михайлівському (Печерський р-н) продана 3-кімнатна квартира площею 89 кв.м за 250 тисяч доларів.

Квартири від 250 тисяч доларів

Цінова категорія від 250 тисяч доларів у січні представлена 13% від загального обсягу угод.

У селі Тарасівка (Фастовський р-н) купили земельну ділянку площею 1,27 га за 266 тисяч доларів.

На вул. В.Васильківській (Голосіївський р-н) – 3-кімнатна квартира площею 172 кв.м продана за 265 тисчяч доларів.

Будинок площею 690 кв.м у с. Віта-Поштова (Фастівський р-н) купили за 350 тисяч доларів.

На вул. Хрещатик (Шевченківський р-н) купили 3-кімнатну квартиру площею 78 кв.м за 360 тисяч доларів.

За 2 млн. 500 тис. дол. купили приватний будинок площею 700 кв.м на Печерську. Це найдорожчий об'єкт, проданий у січні.

"Січень – щорічний традиційний період затишшя. На активність покупців вплинули тривалі новорічні канікули. Водночас ми спостерігаємо тенденцію зміни портрета покупця – сьогодні найвищий попит спостерігається на об'єкти середнього та високого цінових сегментів. Найбільший інтерес – до квартир у нових будинках і це не залежить від району, в якому розташоване житло", – прокоментувала ситуацію Олена Бібєрова, генеральний директор АН "Благовіст".

Раніше ми розповідали, що нові квартири у Львові та Одесі обійшли Київ за темпами здорожчання. А передмістя не поступаються столиці у темпах зростання цін.