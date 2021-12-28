Инклюзивные детские комнаты, веранда из кедра и дом для монахов: 10 оригинальных пристроек 2021

Пристройки к жилым домам — не чисто украинское изобретение. Этот популярный архитектурный прием не только помогает увеличить площадь, но также модернизирует здание, делая его уникальным, особенно когда за дело берутся профессионалы. В 2021 году журнал dezeen выделил 10 оригинальных построек, которые привлекли внимание профессионального жюри. Среди них — башня из поликарбоната и зеркальная художественная галерея на сваях.

Подробнее о самых необычных пристройках года — в материале РБК-Ураина Realty со ссылкой на dezeen.

Закрытый дом от Turner Architects, Великобритания

Фото: Dezeen

При реконструкции заброшенного дома в георгианском стиле в Лондоне компания Turner Architects добавила большую заднюю пристройку, которая включает в себя пару дворов и зеленую крышу.

Проект, который продемонстрировали монахи монастыря, включает в себя ряд жилых помещений, выходящих во внутренний сад. Доступ во дворы осуществляется через раздвижные двери, которые при открытии создают коридор между внутренней и внешней частью.

Башня в Париже от Java Architecture, Франция

Фото: Dezeen

Архитектурное бюро Java представило башню размером шесть на четыре метра, пристроенную к старому каменному дому. Объект расположен в одном из внутренних двориков Парижа.

Вертикальная пристройка состоит из трех этажей с жилыми помещениями, она интересна различными фасадами, включая решетчатые деревянные перегородки и полупрозрачные панели из поликарбоната.

House Recast от студии Бена Аллена, Великобритания

Фото: Dezeen

Одна из экспериментальных пристроек в списке принадлежит викторианскому дому в Лондоне под названием House Recast, который был отремонтирован Studio Ben Allen для пары пенсионеров.

В этом году проект победил в конкурсе "Не двигайся, улучшайся!". Для его реконструкции использовали декоративные детали, а также ярко окрашенный бетон. По словам архитектора, это отсылка к оригинальной викторианской архитектуре дома.

Коттедж на мысе от Paul Bernier Architecte, Канада

Фото: Dezeen

Крытая веранда, полностью облицованная кедром, была пристроена к деревенскому домику на берегу озера в Квебеке в рамках масштабного проекта реконструкции.

Paul Bernier Architecte спроектировал пристройку так, чтобы она отражала деревенский вид жилья, но не смешивалась с ним. Пристройку оборудовали панорамными окнами, открывающие вид на деревья и ночное небо.

Бетонный цокольный дом от DGN Studio, Великобритания

Фото: Dezeen

DGN Studio расширила викторианский двухквартирный дом на востоке Лондона, превратив его темную кухню, выходящую на север, в светлую и открытую комнату.

Пристройка стоит на углубленном бетонном полу, который рассчитан на максимальную высоту потолка. Его дополняют темно-синие кухонные гарнитуры с бетонными столешницами и открытая конструкция крыши из дуба.

Дом для Тео и Оскара от Tigg+Coll Architects, Великобритания

Фото: Dezeen

При проектировании пристройки дома, которую Tigg+Coll Architects выполнили для семьи с двумя детьми, страдающими редким мышечным заболеванием, в приоритете была инклюзивность.

Крыло с деревянной крышей доступно для инвалидных колясок и включает удобства, разработанные специально для детей, Тео и Оскара, в честь которых назван дом. Его диагональная крыша была спроектирована для просторных спален, а также для поддержки подъемников.

Галерея Малинка от F2A Architecture, Канада

Фото: Dezeen

Зеркальная пристройка к дому от F2A Architecture, балансирующая над крутыми скалами в долине Оканаган, используется владельцем в качестве частной картинной галереи.

Из-за неровной местности на каменистом участке пристройка поднята на тонких стальных сваях, и попасть в нее можно по застекленной лестнице в основном доме. Облицовка из нержавеющей стали была выбрана таким образом, чтобы отражать небо и лесные окрестности здания.

Райдон-стрит от Moxon Architects, Великобритания

Фото: Dezeen

Moxon Architects раскопали подвал викторианского таунхауса в Лондоне, чтобы создать урезанную заднюю пристройку и прилегающий затонувший сад.

Пристройка включает в себя просторную жилую зону и занимает всю ширину участка. Она отделана материалами в белой палитре. Бетонные кирпичные стены и полимерный пол выходят наружу, обеспечивая плавный переход в сад.

Дом B-L от Graux & Baeyens Architecten, Бельгия

Фото: Dezeen

House B-L — дом 1960-х годов в Дестельбергене, расширили минималистичной кухней и гостиной от Graux & Baeyens Architecten для его соучредителя Базиля Граукса.

Новое крыло расположено под небольшим углом к первоначальному жилью, чтобы максимально увеличить попадание солнечного света. Однако старые и новые элементы объединены с помощью плавной внутренней отделки и такой же обшивки из серой фанеры снаружи.

K&T's Place от Нильсена Дженкинса, Австралия

Фото: Dezeen

Тактильные материалы из необработанной древесины и блоков характеризует полузакрытое здание, пристроенное к K&T's Place. Коттедж принадлежит художнику и директору галереи в Брисбене.

Над зданием работала австралийская студия Nielsen Jenkins в рамках полной реконструкции жилища. Проект содержит ряд пригодных для проживания площадок, которые максимально увеличивают пространство в существующем доме. Отказ от обработки строительных материалов позволил свести расходы к минимуму.

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