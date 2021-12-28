Інклюзивні дитячі кімнати, веранда з кедра й будинок для ченців: 10 оригінальних прибудов 2021

Прибудови до житлових будинків — не чисто український винахід. Цей популярний архітектурний прийом не тільки допомагає збільшити площу, але також модернізує будівлю, роблячи її унікальною, особливо коли за справу беруться професіонали. У 2021 році журнал dezeen виділив 10 оригінальних будівель, які привернули увагу професійного журі. Серед них — вежа з полікарбонату і дзеркальна художня галерея на палях.

Детальніше про найбільш незвичайні прибудов року — в матеріалі РБК-Ураїна Realty з посиланням на dezeen.

Закритий будинок від Turner Architects, Велика Британія

Фото: Dezeen

При реконструкції покинутого будинку в георгіанському стилі в Лондоні компанія Turner Architects додала велику задню прибудову, яка містить кілька дворів і зелений дах.

Проект, який продемонстрували ченці монастиря, охоплює ряд житлових приміщень, що виходять у внутрішній сад. Доступ у двори здійснюється через розсувні двері, які при відкритті створюють коридор між внутрішньою і зовнішньою частиною.

Вежа в Парижі від Java Architecture, Франція

Фото: Dezeen

Архітектурне бюро Java представило вежу розміром шість на чотири метри, прибудовану до старого кам'яного будинку. Об'єкт розташований в одному з внутрішніх двориків Парижа.

Вертикальна прибудова складається з трьох поверхів з житловими приміщеннями, вона цікава різними фасадами, включаючи ґратчасті дерев'яні перегородки й напівпрозорі панелі з полікарбонату.

House Recast від студії Бена Аллена, Велика Британія

Фото: Dezeen

Одна з експериментальних прибудов у списку належить Вікторіанському будинку в Лондоні під назвою House Recast, який був відремонтований Studio Ben Allen для пари пенсіонерів.

Цього року проект переміг у конкурсі "не рухайся, покращуйся!". Для його реконструкції використовували декоративні деталі, а також яскраво забарвлений бетон. За словами архітектора, це відсилання до оригінальної вікторіанської архітектури будинку.

Котедж на мисі від Paul Bernier Architecte, Канада

Фото: Dezeen

Крита веранда, повністю облицьована кедром, була прибудована до сільського будиночка на березі озера в Квебеку в рамках масштабного проекту реконструкції.

Paul Bernier Architecte спроектував прибудову так, щоб вона зображала сільський вигляд житла, але не змішувалася з ним. Прибудову обладнали панорамними вікнами, що відкривають вид на дерева і нічне небо.

Бетонний цокольний будинок від dgn Studio, Велика Британія

Фото: Dezeen

Студія DGN розширила вікторіанський двоповерховий будинок на сході Лондона, перетворивши його темну кухню, яка виходить на північ, у світлу та відкриту кімнату.

Прибудова стоїть на поглибленій бетонній підлозі, яка розрахована на максимальну висоту стелі. Її доповнюють темно-сині кухонні гарнітури з бетонними стільницями і відкрита конструкція даху з дуба.

Будинок для Тео і Оскара від Tigg+Coll Architects, Велика Британія

Фото: Dezeen

При проектуванні прибудови будинку, яку Tigg+Coll Architects виконали для сім'ї з двома дітьми, що страждають рідкісним м'язовим захворюванням, в пріоритеті була інклюзивність.

Крило з дерев'яним дахом доступне для інвалідних колясок і включає зручності, розроблені спеціально для дітей, Тео і Оскара, на честь яких названий будинок. Його діагональний дах був спроектовний для просторих спалень, а також для підтримки підйомників.

Галерея Малинка від F2А Architecture, Канада

Фото: Dezeen

Дзеркальна прибудова до будинку від F2А Architecture, що балансує над крутими скелями в долині Оканаган, використовується власником в якості приватної картинної галереї.

Через нерівну місцевість на кам'янистій ділянці прибудова піднята на тонких сталевих палях, і потрапити в неї можна по засклених сходах в основному будинку. Облицювання з нержавіючої сталі було обрано таким чином, щоб показувати небо й лісові околиці будівлі.

Райдон-стріт від Moxon Architects, Велика Британія

Фото: Dezeen

Moxon Architects розкопали підвал вікторіанського таунхауса в Лондоні, щоб створити урізану задню прибудову і прилеглий затонулий сад.

Прибудова містить простору житлову зону і займає всю ширину ділянки. Вона оброблена матеріалами в білій палітрі. Бетонні цегляні стіни і полімерна підлога виходять назовні, забезпечуючи плавний перехід в сад.

Будинок B-L від Graux & Baeyens Architecten, Бельгія

Фото: Dezeen

House B -L-будинок 1960-х років в Дестельбергені, розширили мінімалістичною кухнею та вітальнею від Graux & Baeyens Architecten для його співзасновника Базіля Граукса.

Нове крило розташоване під невеликим кутом до початкового житла, щоб максимально збільшити потрапляння сонячного світла. Однак старі і нові елементи об'єднані за допомогою плавної внутрішньої обробки і такий же обшивки з сірої фанери зовні.

K & T's Place від Нільсена Дженкінса, Австралія

Фото: Dezeen

Тактильні матеріали з необробленої деревини і блоків характеризує напівзакрита будівля, прибудоване до K&T's Place. Котедж належить художнику і директору галереї в Брісбені.

Над будівлею працювала Австралійська студія Nielsen Jenkins в рамках повної реконструкції житла. Проект містить ряд придатних для проживання майданчиків, які максимально збільшують простір в існуючому будинку. Відмова від обробки будівельних матеріалів дозволила звести витрати до мінімуму.

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