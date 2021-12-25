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Мусоросжигательный завод, дом будущего и капсульный хостел: лучшие проекты WAF 2021

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Суббота 25 декабря 2021 10:15
Мусоросжигательный завод, дом будущего и капсульный хостел: лучшие проекты WAF 2021 Фото: среди победителей категории WAF можно найти множество уникальных архитектурных дизайнов (РБК-Украина)
Автор: Риана Абдулаева

Всемирный ежегодный фестиваль архитектуры (WAF), объявил победителя конкурса "Здание года 2021". Главный приз получил мусоросжигательный завод в Копенгагене Амагер Бакке. Здание с уникальным сочетанием своей прямой функции — утилизации мусора и наличием искусственного лыжного спуска, пешеходной тропы, бара на крыше и самой высокой стены для скалолазанья в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на MailOnline.

Среди победителей категории WAF можно найти множество уникальных архитектурных дизайнов, в том числе современный продовольственный рынок в Лондоне, который занял пустующее историческое здание, проект из Нью-Йорка, в котором фанера используется для обшивки магазинов и превращается в уличную столовую мебель, рестораны и исследовательский центр, построенный из деревянных треугольников.

Наряду с WAF проводился фестиваль интерьеров Inside World, в ходе которого награду "Интерьер года" получил объект из Китая, построенный на месте дома с глиняными стенами, преобразованного в книжный магазин и хостел на 20 человек.

Амагер Бакке в Копенгагене

Структура, спроектированная компанией B.I.G. Architects из Копенгагена и Нью-Йорка, также заняла первое место в категории "Производство, энергия и переработка". Amager Bakke — это завод для сжигания отходов и преобразования ее в энергию. Он оснащен искусственным лыжным спуском, пешеходной тропой, баром на крыше и самой высокой в мире стеной для скалолазания. Судьи отметили, что здание "отражает роль архитектуры в новом мире вторичной переработки и нулевого выбросов углерода", а также "напоминает нам, что здания могут быть интересными".Engineering and Architecture på Instagram: &quot;Amager Bakke (Amager Hill) also known as Amager Slope or Co… Architecture, Green architecture, Skyscraper architectureФото: Pinterest

Книжный магазин и хостел в Чжэцзян

Победителем номинации "Интерьер года" стал капсульный хостел и по совместительству книжный магазин в деревне Цинлунву в китайской провинции Чжэцзян. Ранее здание представляло собой деревянный дом площадью 232 кв.м с глинобитными стенами. Позже пекинское архитектурное бюро Atelier Tao+C преобразовало объект в капсульный хостел, вмещающий 20 человек, общественный книжный магазин и библиотеку. Жюри конкурса были впечатлены "простотой проекта по превращению существующего глиняного здания в сложный и богатый интерьер". Также проект занял первое место в категории "Новое и старое — интерьер".Capsule hotel in a rural library by Atelier tao+c - ArchitizerФото: Architizer

Coopworth в Тасмании

Победитель в номинации "Дом (Сельский/Природа)" объект под названием Coopworth, расположенный в Тасмании. Его спроектировали в бюро FMD Architects. Судьи высоко оценили его "минималистичную, сельскохозяйственную строгость" и то, как проект "демонстрирует симбиотические отношения с сельским контекстом через его форму, цвет, визуальную связь и палитру материалов".Coopworth residence is a modern take on a traditional farmhouseФото: Dezeen

Библиотека Киркконумми в Финляндии

Победителем в категории "Гражданское и общественное строительство" стала современная библиотека Киркконумми в Финляндии. Объект спроектировали в JKMM Architects, которые включили в проект существующее здание 1980-х на этом участке. В заявлении говорится: "Судьи поражены тем, как новые и старые элементы были настолько хорошо интегрированы, что трудно понять, где заканчивается один и начинается другой".Gallery of Kirkkonummi Library / JKMM Architects - 9Фото: ArchDaily

Центральный парк Феникс в Сиднее

Первое место в категории "Культура" занял Центральный парк Феникс в Сиднее — место для представлений и изобразительного искусства. Он был разработан Durbach Block Jaggers и John Wardle Architects. Судьи высоко оценили "эффектную кирпичную внешнюю стену".Phoenix Central Park Gallery John Wardle Architects + Durbach Block Jaggers - Arch2O.com John wardle, Central park, ArchitectФото: Pinterest

Вокзал Мойнихан

Первое место в категории "Транспорт" занял железнодорожный вокзал Мойнихан. Это расширение станции Пенсильвании в США, открытое для публики в январе.Moynihan Train Hall / SOM ArchDailyФото: ArchDaily

Арена Кена Роузуолла

В категории "Спортивные объекты" победителем стала реконструкция арены Кена Роузуолла в теннисном центре Сиднейского олимпийского парка. За элегантным дизайном скрывается архитектура Cox.Major upgrade for Sydney Tennis Centre AustadiumsФото: Austadium

Отель Raas Chhatrasagar

Отель Raas Chhatrasagar, расположенный к востоку от Джодхпура, Индия, победил в категории "Гостиницы и досуг". Отель, спроектировала Studio Lotus. Судьи выделили его “за сильные идеи и уважение к окружающей среде”. Они были особенно удивлены “тем, как в павильоне и задней части дома повторно используются уже существующие постройки и материалы”.Gallery of RAAS Chhatrasagar Hotel / Studio Lotus - 21Фото: ArchDaily

Небесный дом

Небесный дом стал лучшим в категории "Дома и виллы (городские/пригородные)". За строительством стоит Mia Design Studio, которая находится во Вьетнаме. Судьи выбрали этот проект за его "простой, элегантный и хорошо продуманный дизайн, который удачно переносит природу в дом посреди бескрайнего моря многоэтажной городской застройки. Это проблема, с которой сегодня сталкиваются многие города".Sky House Altar MIA Design Studio Ý tưởng vẽ, Kiến trúc, Ý tưởngФото: Pinterest

Вилла Шахголи в Иране

Роскошная вилла Шахголи в Иране, спроектированная FMZD, получила золотую медаль в категории "Дом — Проекты будущего". Судьи описали проект как “элегантно задуманную и представленную схему, которая преображает пространство, когда-то занимаемое фруктовым садом, в семейный дом”.Gallery of White Collar Factory / Allford Hall Monaghan Morris - 1Фото: ArchDaily

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