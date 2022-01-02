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Стильный дом для Овнов, Львов и Стрельцов: советы по выбору нового жилья для огненных знаков

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Воскресенье 02 января 2022 12:02
Стильный дом для Овнов, Львов и Стрельцов: советы по выбору нового жилья для огненных знаков Фото: огненные знаки страстны и любят демонстрировать свои престиж и статус (moraira.pro)
Автор: Риана Абдулаева

Покупка квартиры — серьезный шаг, определяющий вашу жизнь на многие годы. Так что в вопросе выбора важно учесть все возможные нюансы, даже если они на первый взгляд кажутся несерьезными. Почему бы, в таком случае, не свериться и с гороскопом?

Как выглядит идеальное жилье для огненных знаков зодиака — читайте в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Express.

Компания Martin&Co пригласила астролога, чтобы помочь определиться как выглядит ваша идеальная недвижимость. Астролог отметил, что огненные знаки, как правило, страстны и любят демонстрировать свои престиж и статус. Скромное и простое по дизайну жилье их не впечатлит.

Овен — роскошная вилла

Астрологи отмечают, что Овны обожают быть в центре внимания, поэтому роскошная недвижимость и изысканный стиль, которые станут предметом обсуждения — идеальный выбор для них. Поскольку покупка дома — большое событие, важно не принимать поспешных решений.

Стильный дом для Овнов, Львов и Стрельцов: советы по выбору нового жилья для огненных знаковФото: Pinterest

Недвижимость мечты для Овна: роскошная вилла с красивым садом и просторными комнатами, которая заставит хозяина почувствовать себя звездой.

Доступная недвижимость: живописный коттедж за городом, станет для Овна прекрасным местом для жизни и пространством, объединяющем всю семью.

Лев — просторный загородный дом

Креативные Львы щедры и сердечны, но также любят быть в центре внимания. Поэтому Львам подойдет неординарный дом в стиле максимализма, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и похвастаться перед семьей и друзьями.Стильный дом для Овнов, Львов и Стрельцов: советы по выбору нового жилья для огненных знаковФото: Pinterest

Недвижимость мечты: апартаменты, которые выделяются на фоне соседей. Как будто у Льва есть свое королевство — просторное, роскошное и богатое.

Доступная недвижимость: квартира в престижном районе города с изысканным дизайном.

Стрелец — домик на пляже

"Щедрые Стрельцы могут быть идеалистами в жизненном подходе, они также демонстрируют неукротимую тягу к приключениям. Живописный дом у моря в городе или недалеко от города — отличный вариант для этого знака зодиака", — рассказывает астролог.Стильный дом для Овнов, Львов и Стрельцов: советы по выбору нового жилья для огненных знаковФото: Pinterest

Недвижимость мечты: большое, организованное жилое пространство вблизи центра города отлично подходит для предприимчивых Стрельцов. Такие апартаменты будут способствовать их интеллектуальной и духовной реализации.

Доступная недвижимость: место с хорошим транспортным сообщением идеально подходит для Стрельца, чтобы реализовать свое стремление к поиску приключений.

Ранее мы писали какой должна быть квартира мечты для Тельцов, Дев и Козерогов.

Также мы рассказывали, как выбрать идеальный дом для Раков, Скорпионов и Рыб.

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