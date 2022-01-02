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Стильний будинок для Овнів, Левів та Стрільців: поради щодо вибору нового житла для вогняних знаків

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Неділя 02 січня 2022 12:02
Стильний будинок для Овнів, Левів та Стрільців: поради щодо вибору нового житла для вогняних знаків Фото: вогняні знаки пристрасні і люблять демонструвати свої престиж і статус (moraira.pro)
Автор: Ріана Абдулаєва

Купівля квартири — серйозний крок, що визначає ваше життя на багато років. Так що в питанні вибору важливо врахувати всі можливі нюанси, навіть якщо вони, на перший погляд, здаються несерйозними. Чому б, в такому випадку, не звіритися і з гороскопом?

Як виглядає ідеальне житло для вогняних знаків Зодіаку — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на Express.

Компанія Martin&Co запросила астролога, щоб допомогти визначитися як виглядає ваша ідеальна нерухомість. Астролог зазначив, що вогняні знаки, як правило, пристрасні та люблять демонструвати свої престиж і статус. Скромне та просте за дизайном житло їх не вразить.

Овен — розкішна вілла

Астрологи відзначають, що Овни обожнюють бути в центрі уваги, тому розкішна нерухомість і вишуканий стиль, які стануть предметом обговорення — ідеальний вибір для них. Оскільки покупка будинку — значуща подія, важливо не приймати поспішних рішень.

Стильний будинок для Овнів, Левів та Стрільців: поради щодо вибору нового житла для вогняних знаківФото: Pinterest

Нерухомість мрії для Овна: розкішна вілла з красивим садом і просторими кімнатами, яка змусить господаря відчути себе зіркою.

Доступна нерухомість: мальовничий котедж за містом, стане для Овна прекрасним місцем для життя і простором, що об'єднує всю сім'ю.

Лев — просторий заміський будинок

Творчі Леви щедрі та сердечні, але також люблять бути в центрі уваги. Тому Левам підійде неординарний будинок в стилі максималізму, щоб підкреслити свою індивідуальність і похвалитися перед сім'єю і друзями.Стильний будинок для Овнів, Левів та Стрільців: поради щодо вибору нового житла для вогняних знаківФото: Pinterest

Нерухомість мрії: апартаменти, які виділяються на тлі сусідів. Неначе у Лева є своє королівство-просторе, розкішне і багате.

Доступна нерухомість: квартира в престижному районі міста з вишуканим дизайном.

Стрілець — будиночок на пляжі

"Щедрі Стрільці можуть бути ідеалістами в життєвому підході, вони також демонструють неприборкану тягу до пригод. Мальовничий будинок біля моря у місті або недалеко від міста — ідеальний варіант для цього знака зодіаку", — розповідає астролог.Стильний будинок для Овнів, Левів та Стрільців: поради щодо вибору нового житла для вогняних знаківФото: Pinterest

Нерухомість мрії: великий, організований житловий простір поблизу центру міста відмінно підходить для заповзятливих Стрільців. Такі апартаменти сприятимуть їх інтелектуальній та духовній реалізації.

Доступна нерухомість: місце з хорошим транспортним сполученням ідеально підходить для стрільця, щоб реалізувати свій ентузіазм у пошуку пригод.

Раніше ми писали якою має бути квартира мрії для Тільців, Дів та Козорогів.

Також ми розповідали, як вибрати ідеальний будинок для Раків, Скорпіонів та Риб.

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