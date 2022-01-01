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Идеальный дом для Раков, Скорпионов и Рыб: гороскоп по выбору недвижимости в 2022 году для водных знаков

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Суббота 01 января 2022 12:48
Идеальный дом для Раков, Скорпионов и Рыб: гороскоп по выбору недвижимости в 2022 году для водных знаков Фото: водные знаки — эмоциональные и чувствительные (Видол)
Автор: Риана Абдулаева

Таунхаус, вилла, живописный коттедж или уютная рациональная "студия" — компания Martin&Co пригласила астролога, чтобы помочь определить как выглядит идеальная недвижимость для вашего знака зодиака.

Как выглядит идеальное жилье для водных знаков — читайте в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Express.

По мнению астролога, водные знаки — самые эмоциональные и чувствительные среди всех, поэтому больше остальных предпочитают домашний уют.

Рак — таунхаус в пригороде

Астролог описал Раков как "верных и стойких". Рак любит проводить время с семьей. Поэтому создание теплой и поддерживающей атмосферы имеет первостепенное значение для этого знака.Идеальный дом для Раков, Скорпионов и Рыб: гороскоп по выбору недвижимости в 2022 году для водных знаковФото: Pinterest

Недвижимость мечты: идеальный семейный дом для Рака имеет большое общее пространство — просторная кухня, гостиная, зал, терраса.

Доступная недвижимость: уютный дом с садом и обеденной зоной, где можно устраивать шумные обеды для семьи и гостей.

Скорпион — аутентичная вилла

Страстный Скорпион смел и не боится рисковать, когда дело доходит до важных решений, таких как покупка дома своей мечты. С другой стороны в этом кроется опасность — импульсивные решения не всегда хороши. Астролог отмечает важность баланса работы и увлечений для представителей этого знака зодиака, поэтому рекомендует выбирать дом с четким зонированием. Идеальный дом для Раков, Скорпионов и Рыб: гороскоп по выбору недвижимости в 2022 году для водных знаковФото: Pinterest

Недвижимость мечты: большой дом, с множеством комнат для разных занятий — прекрасное место для Скорпиона и его семьи.

Доступная недвижимость: многофункциональный дом подойдет страстному Скорпиону. Это должно быть место, где он мог бы поработать, отдохнуть, расслабиться и восстановить свою энергию.

Рыбы — уютный коттедж

Мудрые и артистичные Рыбы — водный знак, поэтому любят быть ближе к природе. Тем не менее Рыбам необходим комфорт и они нуждаются в удобствах городской жизни.

Недвижимость мечты: дом на берегу реки или озера идеально подойдет мечтательным Рыбам. Важное условие — это место должно находиться недалеко от города. Идеальный дом для Раков, Скорпионов и Рыб: гороскоп по выбору недвижимости в 2022 году для водных знаковФото: Pinterest

Доступная недвижимость: компактные апартаменты с хорошим транспортным сообщением и удобствами на территории, придадут Рыбам душевное равновесие и помогут жить в удовольствие.

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