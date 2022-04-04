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Группа архитекторов и урбанистов начала работу над проектом восстановления Тростянца

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Понедельник 04 апреля 2022 10:23
Группа архитекторов и урбанистов начала работу над проектом восстановления Тростянца Фото: группа архитекторов и урбанистов начала работу над проектом восстановления Тростянца (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

В субботу, 2 апреля, на Сумщину прибыла группа архитекторов и урбанистов, которые будут работать над проектом восстановления Тростянецкой общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Facebook.

Он рассказал, что первые шаги восстановления города и окрестностей уже были обсуждены с главным архитектором области Владимиром Быковым, специалистами из Киева и проектными институтами. Сейчас идет обследование территорий, после этого начнется проектирование и восстановление центральной части Тростянца.

"Для нас важно, чтобы то, что разрушено орками, было отстроено, и люди вернулись к нормальной жизни в общине", - подчеркнул Живицкий.

По его словам, сегодня в части Тростянца уже есть электроэнергия. Также круглосуточно работают электрики, газовики, коммунальные службы. Они делают все для того, чтобы люди были обеспечены базовыми коммуникациями.

Группа архитекторов и урбанистов начала работу над проектом восстановления Тростянца

Пятиэтажка, которая стоит напротив железнодорожного вокзала, выгорела полностью. Один из местных рассказал, что российские оккупанты прицельно били по этому дому с пулеметов для того, чтобы сжечь людей внутри.

"Этот и другие дома должны быть восстановлены. Специалисты-архитекторы будут обследовать эти здания и предоставят выводы и рекомендации по их восстановлению!, - отметил областной глава.

Как раньше сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, Мининфраструктуры уже начало подсчет убытков для дальнейшего восстановления Тростянца.

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