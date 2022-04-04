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Група архітекторів та урбаністів розпочала роботу над проектом відновлення Тростянця

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Понеділок 04 квітня 2022 10:23
Група архітекторів та урбаністів розпочала роботу над проектом відновлення Тростянця Фото: група архітекторів та урбаністів розпочала роботу над проектом відновлення Тростянця (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

У суботу, 2 квітня, на Сумщину прибула група архітекторів та урбаністів, що працюватимуть над проєктом відбудови Тростянецької громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького у Facebook.

Він розповів, що перші кроки відновлення міста та околиць вже було обговорено з головним архітектором області Володимиром Биковим, фахівцями з Києва та проєктними інститутами. Наразі триває обстеження територій, після цього розпочнеться проєктування та відновлення центральної частини Тростянця.

"Для нас важливо, щоб те, що зруйновано орками, було відбудоване, і люди повернулися до нормального життя в громаді", - підкреслив Живицький.

За його словами, сьогодні у частині Тростянця вже є електроенергія. Також цілодобово працюють електрики, газовики, комунальні служби. Вони роблять все для того, щоб люди були забезпечені базовими комунікаціями.

Група архітекторів та урбаністів розпочала роботу над проектом відновлення Тростянця

П’ятиповерхівка, яка стоїть навпроти залізничного вокзалу, вигоріла повністю. Один з місцевих розповів, що російські окупанти прицільно били по цьому будинку з кулеметів для того, щоб спалити людей всередині.

"Цей та інші будинки мають бути відновлені. Фахівці-архітектори будуть обстежувати ці будівлі та нададуть висновки та рекомендації щодо їх відновлення", - зазначив обласний очільник.

Як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, Мінінфраструктури вже почало підрахунок збитків для подальшої відбудови Тростянця.

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