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Google покупает новый "цветной" офис за 1 млрд долларов: сотрудников возвращают на места

Новина українською →
Суббота 15 января 2022 18:00
Google покупает новый "цветной" офис за 1 млрд долларов: сотрудников возвращают на места Фото: вид с воздуха на застройку Central Saint Giles в Лондоне (Google)
Автор: Леся Панченко

Google объявила о сделке на сумму 1 млрд долларов (871 млн фунтов) по покупке лондонского комплекса Central Saint Giles. На площадке будет место для 10 тыс сотрудников, которые будут работать по модели гибридного рабочего места.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty ссылкой на The Guardian.

В компании этот шаг назвали демонстрацией уверенности в возвращении к офисной работе.

Здание в фирменных цветах

В настоящее время компания арендует помещения в жилом комплексе Central Saint Giles в центре Лондона, недалеко от Оксфорд-стрит.

Здание с фирменным сочетанием красного, зеленого, оранжевого и желтого фасадов включает в себя 38 тыс кв.м офисных помещений, а также более 100 квартир, рестораны и кафе на первом этаже.

Новая лондонская штаб-квартира Google — огромное горизонтальное здание, известное как "ландшафтник", — строится рядом с железнодорожными путями, которые проходят от вокзала Кингс-Кросс и обратно. Стеклянное здание вытянется на 330 метров, будет иметь 11 этажей, 25-метровый бассейн, крытую баскетбольную площадку и массажные кабинеты, а также сад на крыше.Google покупает новый &quot;цветной&quot; офис за 1 млрд долларов: сотрудников возвращают на местаФото: Google

Ожидается, что основные строительные работы будут завершены в этом году.

Офисы возвращаются

Несмотря на рост количества работающих на дому во время пандемии, Google подтвердил сделку летом 2020 года.

Компания также планирует многомиллионную реконструкцию своих офисов в другом районе Лондона — Сент-Джайлсе, чтобы создать рабочие пространство, которое будет иметь "паритет" с базой в Кингс-Кросс.

Оборудуют офис по новым постпандемическим стандартам: рабочие столы будут расположены на большом расстоянии друг от друга, а в перестроенном здании появятся дополнительные конференц-залы и крытые рабочие зоны на открытом воздухе.

Инвестиции также станут стимулом для развития Оксфорд-стрит, самой оживленной торговой улицы британской столицы, где ряд известных ритейлеров закрыл свои магазины во время пандемии.Google покупает новый &quot;цветной&quot; офис за 1 млрд долларов: сотрудников возвращают на местаФото: Google

После пандемии Google будет использовать модель гибридного рабочего места, когда сотрудники будут делить свое время между офисом и домом и проводить в среднем три дня в неделю за своими рабочими столами. Сотрудникам также разрешено работать полностью удаленно, хотя это будет возможно не для всех должностей.

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