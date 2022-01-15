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Google купує новий "кольоровий" офіс за 1 млрд доларів: співробітників повертають на місця

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Субота 15 січня 2022 18:00
Google купує новий "кольоровий" офіс за 1 млрд доларів: співробітників повертають на місця
Автор: Леся Панченко

Google оголосила про угоду на суму 1 млрд доларів (871 млн фунтів) щодо придбання лондонського комплексу Central Saint Giles. На майданчику буде місце для 10 тис. співробітників, які працюватимуть за моделлю гібридного робочого місця.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty посиланням на The Guardian.

У компанії цей крок назвали демонстрацією впевненості у поверненні до офісної роботи.

Будівля у фірмових кольорах

Наразі час компанія орендує приміщення в житловому комплексі Central Saint Giles в центрі Лондона, недалеко від Оксфорд-стріт.

Будівля з фірмовим поєднанням червоного, зеленого, помаранчевого та жовтого фасадів включає 38 тис кв.м офісних приміщень, а також понад 100 квартир, ресторани та кафе на першому поверсі.

Нова лондонська штаб-квартира Google — величезна горизонтальна будівля, відома як "ландшафтник", — будується поруч із залізничними коліями, що проходять від вокзалу Кінгс-Крос і назад. Скляна будівля витягнеться на 330 метрів, матиме 11 поверхів, 25-метровий басейн, критий баскетбольний майданчик та масажні кабінети, а також сад на даху.Google купує новий &quot;кольоровий&quot; офіс за 1 млрд доларів: співробітників повертають на місцяФото: Google

Очікується, що основні будівельні роботи буде завершено цього року.

Офіси повертаються

Незважаючи на зростання кількості працюючих вдома під час пандемії, Google підтвердив угоду влітку 2020 року.

Компанія також планує багатомільйонну реконструкцію своїх офісів в іншому районі Лондона — Сент-Джайлсі, щоб створити робочий простір, який матиме "паритет" з базою в Кінгс-Крос.

Обладнають офіс за новими постпандемічними стандартами: робочі столи будуть розташовані на великій відстані один від одного, а в переобладнаній будівлі з'являться додаткові конференц-зали та криті робочі зони на відкритому повітрі.

Інвестиції також стануть стимулом для розвитку Оксфорд-стріт, найжвавішої торгової вулиці британської столиці, де низка відомих рітейлерів закрила свої магазини під час пандемії.Google купує новий &quot;кольоровий&quot; офіс за 1 млрд доларів: співробітників повертають на місцяФото: Google

Після пандемії Google буде використовувати модель гібридного робочого місця, коли співробітники ділитимуть свій час між офісом та будинком і проводитимуть у середньому три дні на тиждень за своїми робочими столами. Співробітникам також дозволено працювати повністю віддалено, хоча це буде можливим не для всіх посад.

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