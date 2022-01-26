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Эскалация и девальвация: что может остановить рынок недвижимости в 2022 году

Автор: Леся Панченко

В 2022 году рынок купли-продажи квартир в Украине вырастет на 3-5%, и такая тенденция будет сохраняться в течение следующих нескольких лет. Этому будут способствовать как изношенность большой части жилого фонда, так и потребность большинства украинцев в собственном доме и улучшении условий проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию пресс-службы OLX недвижимость.

На увеличение спроса повлияет также снижение стоимости ипотечных кредитов, увеличение государственного субсидирования и формирование прозрачного рынка земли.

Вырастет спрос — вырастут и цены

С увеличением количества сделок возрастет и стоимость жилой площади. Так по данным аналитической службы OLX недвижимость цены на однушки в Украине уже во втором квартале 2021 выросли почти на 3% на вторичном рынке, а жилой фонд от 2011 г. застройки и первичный рынок на 4% и 5% соответственно.

Стоимость однокомнатных квартир в 2021 году, USD:

Период

Вторичный ЖФ

ЖФ от 2011

Новостройки

Январь-март

22,825

37,000

31,695

Октябрь-декабрь

24,999

43,500

38,000

Стоимость двухкомнатных квартир в 2021 году, USD:

Период

Вторичный ЖФ

ЖФ от 2011

Новостройки

Январь-март

28,500

55,000

46,500

Октябрь-декабрь

30,999

65,424

59,000

Стоимость трехкомнатных квартир в 2021 году, USD:

Период

Вторичный ЖФ

ЖФ от 2011

Новостройки

Январь-март

35,000

90,000

66,929

Октябрь-декабрь

38,000

98,000

84,551

Источник: OLX недвижимость

В общем, уже во втором полугодии по сравнению с началом года, однокомнатные квартиры стали стоить дороже:

  • на вторичном рынке – на 5%;
  • в домах от 2011 г – на 12%;
  • в новостройках – на 14%.

Украинцы продолжат инвестировать в недвижимость

В 2022 году недвижимость останется привлекательным инструментом для инвестиций. Устойчивый интерес внутреннего инвестора будет поддерживать ценовая инфляция. Кроме того, вложение денег в жилую площадь — одно из самых надежных в Украине.

Прирост стоимости квартир во II полугодии по сравнению с I полугодием 2021 года:

Количество комнат

Вторичный ЖФ

ЖФ от 2011

Новостройки

1

+5%

+12%

+14%

2

+5%

+13%

+18%

3

+4%

+6%

+17%

Учитывая эти факторы, украинцы продолжат вкладывать средства в квартиры как в новостройках, так и в ликвидные варианты вторичного рынка.

Пандемия продолжит влиять на рынок

Все больше компаний переходят на гибридный формат работы. Соответственно, многим дом служит еще и офисом, а значит — сохраняется спрос на долгосрочную аренду жилья, в котором можно было бы комфортно обустроить рабочее место и проводить свободное время.

В то же время спрос в сегменте коммерческой недвижимости ожидаемо переформатируется под требования новой реальности – набирают популярность коворкинги, офисы меньшей площади и локации для проведения встреч.

Следует заметить, что негативно повлиять прогнозируемый рост рынка недвижимости в Украине могут три фактора:

  • неопределенность ситуации с коронавирусом;
  • возможная военная эскалация со стороны страны-агрессора;
  • девальвация гривны.

Ранее мы сообщали, что украинцам открывается новая возможность получения прибыли от недвижимости.

Также мы исследовали, каким мы увидим Киев в 2025 году. Своим видением поделились представители застройщиков и архитекторы.

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