Эскалация и девальвация: что может остановить рынок недвижимости в 2022 году

В 2022 году рынок купли-продажи квартир в Украине вырастет на 3-5%, и такая тенденция будет сохраняться в течение следующих нескольких лет. Этому будут способствовать как изношенность большой части жилого фонда, так и потребность большинства украинцев в собственном доме и улучшении условий проживания.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию пресс-службы OLX недвижимость.
На увеличение спроса повлияет также снижение стоимости ипотечных кредитов, увеличение государственного субсидирования и формирование прозрачного рынка земли.
С увеличением количества сделок возрастет и стоимость жилой площади. Так по данным аналитической службы OLX недвижимость цены на однушки в Украине уже во втором квартале 2021 выросли почти на 3% на вторичном рынке, а жилой фонд от 2011 г. застройки и первичный рынок на 4% и 5% соответственно.
Стоимость однокомнатных квартир в 2021 году, USD:
|
Период
|
Вторичный ЖФ
|
ЖФ от 2011
|
Новостройки
|
Январь-март
|
22,825
|
37,000
|
31,695
|
Октябрь-декабрь
|
24,999
|
43,500
|
38,000
Стоимость двухкомнатных квартир в 2021 году, USD:
|
Период
|
Вторичный ЖФ
|
ЖФ от 2011
|
Новостройки
|
Январь-март
|
28,500
|
55,000
|
46,500
|
Октябрь-декабрь
|
30,999
|
65,424
|
59,000
Стоимость трехкомнатных квартир в 2021 году, USD:
|
Период
|
Вторичный ЖФ
|
ЖФ от 2011
|
Новостройки
|
Январь-март
|
35,000
|
90,000
|
66,929
|
Октябрь-декабрь
|
38,000
|
98,000
|
84,551
Источник: OLX недвижимость
В общем, уже во втором полугодии по сравнению с началом года, однокомнатные квартиры стали стоить дороже:
В 2022 году недвижимость останется привлекательным инструментом для инвестиций. Устойчивый интерес внутреннего инвестора будет поддерживать ценовая инфляция. Кроме того, вложение денег в жилую площадь — одно из самых надежных в Украине.
Прирост стоимости квартир во II полугодии по сравнению с I полугодием 2021 года:
|
Количество комнат
|
Вторичный ЖФ
|
ЖФ от 2011
|
Новостройки
|
1
|
+5%
|
+12%
|
+14%
|
2
|
+5%
|
+13%
|
+18%
|
3
|
+4%
|
+6%
|
+17%
Учитывая эти факторы, украинцы продолжат вкладывать средства в квартиры как в новостройках, так и в ликвидные варианты вторичного рынка.
Все больше компаний переходят на гибридный формат работы. Соответственно, многим дом служит еще и офисом, а значит — сохраняется спрос на долгосрочную аренду жилья, в котором можно было бы комфортно обустроить рабочее место и проводить свободное время.
В то же время спрос в сегменте коммерческой недвижимости ожидаемо переформатируется под требования новой реальности – набирают популярность коворкинги, офисы меньшей площади и локации для проведения встреч.
Следует заметить, что негативно повлиять прогнозируемый рост рынка недвижимости в Украине могут три фактора:
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