Ескалація та девальвація: що може зупинити ринок нерухомості у 2022 році

У 2022 році ринок купівлі-продажу квартир в Україні зросте на 3-5%, і така тенденція зберігатиметься протягом наступних кількох років. Цьому сприятимуть як зношеність великої частини житлового фонду, так і потреба більшості українців у власному помешканні та покращенні умов проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію прес-служби OLX Нерухомість.

На збільшення попиту вплине також зниження вартості іпотечних кредитів, збільшення державного субсидування та формування прозорого ринку землі.

Зросте попит — зростуть і ціни

Зі збільшенням кількості угод зросте й вартість житлової площі. Так за даними аналітичної служби OLX Нерухомість, ціни на однокімнатки в Україні вже у другому кварталі 2021 зросли майже на 3% на вторинному ринку, а житловий фонд від 2011 р. забудови та первинний ринок на 4% та 5% відповідно.

Вартість однокімнатних квартир у 2021 році, USD:

Період Вторинний ЖФ ЖФ від 2011 Новобудови Січень-березень 22,825 37,000 31,695 Жовтень-грудень 24,999 43,500 38,000

Вартість двокімнатних квартир у 2021 році, USD:

Період Вторинний ЖФ ЖФ від 2011 Новобудови Січень-березень 28,500 55,000 46,500 Жовтень-грудень 30,999 65,424 59,000

Вартість трикімнатних квартир у 2021 році, USD:

Період Вторинний ЖФ ЖФ від 2011 Новобудови Січень-березень 35,000 90,000 66,929 Жовтень-грудень 38,000 98,000 84,551

Джерело: OLX Нерухомість

Загалом, вже у другому півріччі порівняно з початком року, однокімнатні квартири стали коштувати дорожче:

на вторинному ринку – на 5%;

у будинках від 2011 р – на 12%;

у новобудовах – на 14%.

Українці продовжать інвестувати в нерухомість

У 2022 році нерухомість залишиться привабливим інструментом для інвестицій. Сталий інтерес внутрішнього інвестора підтримуватиме цінова інфляція. Крім того, вкладання грошей в житлову площу — одне з найбільш надійних в Україні.

Приріст вартості квартир у ІІ півріччі порівняно із І півріччям 2021 року:

Кількість кімнат Вторинний ЖФ ЖФ від 2011 Новобудови 1 +5% +12% +14% 2 +5% +13% +18% 3 +4% +6% +17%

З огляду на ці фактори українці продовжать вкладати кошти в квартири як у новобудовах, так і у ліквідні варіанти вторинного ринку.

Пандемія досі впливатиме на ринок

Все більше компаній переходять на гібридний формат роботи. Відповідно, багатьом дім слугує ще й офісом, а отже — зберігається попит на довгострокову оренду житла, в якому можна було б комфортно облаштувати робоче місце та проводити вільний час.

Водночас попит в сегменті комерційної нерухомості очікувано переформатовується під вимоги нової реальності – набирають популярності коворкінги, офіси меншої площі та локації для проведення зустрічей.

Слід зауважити, що негативно вплинути на прогнозоване зростання ринку нерухомості в Україні можуть три чинники:

невизначеність ситуації з коронавірусом;

можлива військова ескалація з боку країни-агресора;

девальвація гривні.

Раніше ми повідомляли, що українцям відкривається нова можливість отримання прибутку від нерухомості.

Також ми досліджували, яким ми побачимо Київ у 2025 році. Своїм баченням поділилися представники забудовників та архітектори.