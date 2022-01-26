Ескалація та девальвація: що може зупинити ринок нерухомості у 2022 році

У 2022 році ринок купівлі-продажу квартир в Україні зросте на 3-5%, і така тенденція зберігатиметься протягом наступних кількох років. Цьому сприятимуть як зношеність великої частини житлового фонду, так і потреба більшості українців у власному помешканні та покращенні умов проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію прес-служби OLX Нерухомість.
На збільшення попиту вплине також зниження вартості іпотечних кредитів, збільшення державного субсидування та формування прозорого ринку землі.
Зі збільшенням кількості угод зросте й вартість житлової площі. Так за даними аналітичної служби OLX Нерухомість, ціни на однокімнатки в Україні вже у другому кварталі 2021 зросли майже на 3% на вторинному ринку, а житловий фонд від 2011 р. забудови та первинний ринок на 4% та 5% відповідно.
Вартість однокімнатних квартир у 2021 році, USD:
|
Період
|
Вторинний ЖФ
|
ЖФ від 2011
|
Новобудови
|
Січень-березень
|
22,825
|
37,000
|
31,695
|
Жовтень-грудень
|
24,999
|
43,500
|
38,000
Вартість двокімнатних квартир у 2021 році, USD:
|
Період
|
Вторинний ЖФ
|
ЖФ від 2011
|
Новобудови
|
Січень-березень
|
28,500
|
55,000
|
46,500
|
Жовтень-грудень
|
30,999
|
65,424
|
59,000
Вартість трикімнатних квартир у 2021 році, USD:
|
Період
|
Вторинний ЖФ
|
ЖФ від 2011
|
Новобудови
|
Січень-березень
|
35,000
|
90,000
|
66,929
|
Жовтень-грудень
|
38,000
|
98,000
|
84,551
Джерело: OLX Нерухомість
Загалом, вже у другому півріччі порівняно з початком року, однокімнатні квартири стали коштувати дорожче:
У 2022 році нерухомість залишиться привабливим інструментом для інвестицій. Сталий інтерес внутрішнього інвестора підтримуватиме цінова інфляція. Крім того, вкладання грошей в житлову площу — одне з найбільш надійних в Україні.
Приріст вартості квартир у ІІ півріччі порівняно із І півріччям 2021 року:
|
Кількість кімнат
|
Вторинний ЖФ
|
ЖФ від 2011
|
Новобудови
|
1
|
+5%
|
+12%
|
+14%
|
2
|
+5%
|
+13%
|
+18%
|
3
|
+4%
|
+6%
|
+17%
З огляду на ці фактори українці продовжать вкладати кошти в квартири як у новобудовах, так і у ліквідні варіанти вторинного ринку.
Все більше компаній переходять на гібридний формат роботи. Відповідно, багатьом дім слугує ще й офісом, а отже — зберігається попит на довгострокову оренду житла, в якому можна було б комфортно облаштувати робоче місце та проводити вільний час.
Водночас попит в сегменті комерційної нерухомості очікувано переформатовується під вимоги нової реальності – набирають популярності коворкінги, офіси меншої площі та локації для проведення зустрічей.
Слід зауважити, що негативно вплинути на прогнозоване зростання ринку нерухомості в Україні можуть три чинники:
Раніше ми повідомляли, що українцям відкривається нова можливість отримання прибутку від нерухомості.
Також ми досліджували, яким ми побачимо Київ у 2025 році. Своїм баченням поділилися представники забудовників та архітектори.