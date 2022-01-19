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Як у найкращих готелях світу: оригінальний погляд на дизайн ванної кімнати

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Середа 19 січня 2022 17:50
Як у найкращих готелях світу: оригінальний погляд на дизайн ванної кімнати Фото: Інколи порушення канонів дає неперевершений результат (Dezeen)
Автор: Ріана Абдулаєва

Біла або мармурова плитка у ванній кімнаті не обов'язково має бути варіантом за замовчуванням. Інколи порушення канонів дає неперевершений результат. Все що потрібно — не боятися експериментувати. Так само як це зробили дизайнери інтер’єру із різних готелів світу. Отже, якщо ви хочете освіжити ванну кімнату й вам потрібні ідеї для натхнення: пропонуємо подивитися їх прямо зараз.


Сім небанальних дизайнів ванних кімнат в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на Dezeen.

Готель Six Senses, Ізраїль

Six Senses Shaharut by Plesner ArchitectsФото: Dezeen

Тель-авівська студія Plesner Architects демонструє, як дрібні деталі, такі як декор, освітлення та різноманіття матеріалів, можуть зробити ванну кімнату затишною.

Біла постільна білизна, гіпсове оздоблення стін та деталі із традиційним колоритом, такі як килим з китицями, роблять простір особистим, навіть якщо він знаходиться далеко від дому. Ніша, призначена для свічок, додає завершальний штрих.

Архітектори робили акцент на природних елементах, відтак родзинкою у дизайні стало натуральне каміння, візерунки, текстури та кольори.

Сирена, США

Bathroom at The Siren HotelФото: Dezeen

Ванні кімнати готелю The Siren є такими ж експериментальними, як і всі гостьові апартаменти, які ASH NYC спроектували в рамках відновлення Детройту.

Вкраплення вишнево-червоного тераццо покриває підлогу та стіни, які контрастують зі скляною перегородкою та прожилчастими мармуровими табуретками для душу.

Санта-Моніка, США

Kelly Wearstler's interiors for Santa Monica Proper HotelФото: Dezeen

Дизайнерка інтер’єрів Келлі Уерстлер відома своїм невимушеним каліфорнійським почерком. Ванна кімната в готелі Santa Monica Proper не є винятком. Дизайнерка обрала матеріали в кольорах, які відповідають курортному стилю — як-от плитка піщаного кольору та дерев’яна підлога, що нагадує гостям пляжний настил.

Готель Les Deux Gares, Франція

Tiled bathrooms inside Hotel Les Deux Gares in ParisФото: Dezeen

Британський дизайнер Люк Едвард Холл взяв за мету створити "антисучасний" простір, працюючи над цим готелем у 10-му окрузі Парижа. Холл поєднав раковини та унітази кольору авокадо з картатою підлогою та гірчично-жовтою плиткою — у результаті вийшла нетипова ванна кімната в естетиці максималізму.

Готель Сент-Вінсент, США

A white bath in a red bathroomФото: Dezeen

Інший приклад максималістичної ванної кімнати можна знайти в готелі Saint Vincent, де американська студія Lambert McGuire Design використала масивні ванни та психоделічні шпалери, щоб зробити купання більше яскравим враженням, ніж рутиною процедурою.

У готелі на 75 номерів у Новому Орлеані студія поєднала різні стилі дизайну, які варіюються від італійського 20-го століття до модерну та арт-деко.

Nobu Ryokan Malibu, США

Nobu Ryokan Malibu by Studio PCH and Montalba Architects
Фото: Dezeen

Усі номери в цьому розкішному готелі вирізняються сучасним декором у нейтральній палітрі кольорів та природних матеріалів в естетиці японського дизайну.

Гості можуть прийняти душ просто неба або відпочити у витворі мистецтва — ванній ручної роботи з тикового дерева в мінімалістичному дизайні.

Готель Goodtime, США

The bathroom inside Goodtime hotel
Фото: Dezeen

Пастельні відтінки та ротангові меблі грайливо поєднуються з квітковим принтом у ванній кімнаті в готелі Goodtime в Маямі.

Дизайнер Кен Фулк оформив інтер’єри в естетиці "переосмисленого арт-деко", аби нагадати про пишність та ностальгію минулих часів.

Dá Licença, Португалія

Dá Licença hotel by Vitor Borges and Franck Laigneau
Фото: Dezeen

У ванній кімнаті цього готелю, розташованого в історичному місті Португалії, креативники Вітор Борхес і Франк Леньо поєднали вінтажні меблі та антикварні предмети декору.

Дизайнери використали натуральний камінь для створення окремої ванни, яка є центральним елементом кімнати. Такий самий мармур можна побачити на раковинах і душових кабінах рожевого кольору.

Раніше ми писали про три простих кроки по перетворенню кухні.

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