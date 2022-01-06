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Дом в Рождество: как украсить и почему нельзя делать уборку в праздник

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Четверг 06 января 2022 16:38
Дом в Рождество: как украсить и почему нельзя делать уборку в праздник Фото: главным украшением дома на Рождество является елка ( flickr)
Автор: Леся Панченко

В ночь с 6 на 7 января отмечается Рождество Христово. Это один из главных праздников православного христианства. Он имеет несколько традиций и запретов, связанных с подготовкой жилья к встрече Сочельника.

Как украсить квартиру к Рождеству и почему в этот праздник нельзя делать уборку в доме, читайте ниже в материале РБК-Украина Realty.

Как подготовить дом к Рождеству

Как и в Новый год, главным украшением дома на Рождество является елка. При этом она украшается по-особому: на верхушке должна красоваться Вифлеемская звезда – главный символ праздника.

Также на Рождество в доме должно быть как можно больше света, что олицетворяет светлую суть самого праздника. Поэтому наши предки в этот день зажигали как можно больше свечей. Сложно представить, что сегодня многие будут зажигать в доме свечи, но ведь ничто не мешает включить все светильники и наполнить квартиру ярким светом.Дом в Рождество: как украсить и почему нельзя делать уборку в праздникФото: pinterest

Почему нельзя убирать в доме на Рождество Христово

На Рождество в доме должно быть чисто. Но помните: в Сочельник, 6 января, делать уборку в квартире или доме строжайше запрещено. Порядок надо навести заранее. По поверьям, в канун Рождества нельзя выносить из дома мусор – считается, что тем самым можно "вынести" здоровье своих родных и близких.

Нельзя убирать в доме и 7 января, ведь в этот день категорически противопоказан тяжелый физический труд. Мусор и сор тоже нельзя выносить – чтобы не "вынести" из дому счастье, которому в этот светлый праздник мы открываем сердца.

Ранее считалось, что после Рождества генеральную уборку лучше не делать вплоть до 14 января. Скопившийся к этому времени мусор сжигали, чтобы избавить дом от негатива и распугать злых духов.

Ранее мы рассказывали, как создать уютную праздничную атмосферу в доме на Рождество.

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