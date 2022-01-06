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Будинок на Різдво: як прикрасити і чому не можна робити прибирання на свято

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Четвер 06 січня 2022 16:38
Будинок на Різдво: як прикрасити і чому не можна робити прибирання на свято Фото: головною прикрасою будинку на Різдво є ялинка (flickr)
Автор: Леся Панченко

У ніч із 6 на 7 січня відзначається Різдво Христове. Це одне з головних свят православного християнства. Він має кілька традицій та заборон, пов'язаних із підготовкою житла до зустрічі Святвечора.

Як прикрасити квартиру до Різдва і чому цього свята не можна робити прибирання в будинку, читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.

Як підготувати будинок до Різдва

Як і в Новий рік, головною окрасою будинку на Різдво є ялинка. При цьому вона прикрашається особливо: на верхівці повинна красуватися Віфлеємська зірка – головний символ свята.

Також на Різдво в будинку має бути якнайбільше світла, що уособлює світлу суть самого свята. Тому наші пращури в цей день запалювали якнайбільше свічок. Складно уявити, що сьогодні багато хто буде запалювати в будинку свічки, але ж ніщо не заважає увімкнути всі світильники і наповнити квартиру яскравим світлом.Будинок на Різдво: як прикрасити і чому не можна робити прибирання на святоФото: pinterest

Чому не можна прибирати в будинку на Різдво Христове

На Різдво у будинку має бути чисто. Але пам'ятайте: на Святвечір, 6 січня, робити прибирання у квартирі чи будинку суворо заборонено. Порядок треба навести заздалегідь. За повір'ями, напередодні Різдва не можна виносити з дому сміття – вважається, що цим можна "винести" здоров'я своїх рідних та близьких.

Не можна прибирати в будинку і 7 січня, адже цього дня категорично протипоказана важка фізична праця. Сміття теж не можна виносити – щоб не "винести" з дому щастя, якому у це світле свято ми відкриваємо серця.

Раніше вважалося, що після Різдва генеральне прибирання краще не робити аж до 14 січня. Сміття, що накопичилося до цього часу, спалювали, щоб позбавити будинок від негативу і розлякати злих духів.

Раніше ми розповідали, як створити затишну святкову атмосферу в будинку на Різдво.

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