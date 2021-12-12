Дом-ракушка и ферма с привидениями: необычные дома для аренды по всему миру

Остановка на ночлег — немаловажная составляющая любого путешествия. В потоке сменяющихся впечатлений — комфортный и полноценный сон очень важен. Конечно же все зависит от предпочтений и бюджета: кому-то нравится останавливаться в роскошных апартаментах с удобствами, а кто-то привык повсюду носить палатку в рюкзаке. Но можно и по-другому. Сделать путешествие еще более впечатляющим и получить нестандартный опыт и фотографии можно, арендовав необычное жилье. Такие варианты есть в разных уголках мира.



Где арендовать замок, землянку или дом с привидениями — читайте на РБК-Украина Realty.

Вилла - морская ракушка

Местоположение: остров Исла Мухерес (Isla Mujeres), Мексика

Фото: Airbnb

Вилла в тихом месте у океана, на Мексиканском острове Исла Мухерес привлекает гостей своей необычной формой в виде двух белоснежных домов в форме морских раковин. При всей экстравагантности постройки, в каждом доме есть все для комфортного проживания, включая кондиционер и wi-fi. В этом причудливом творении архитектора Эдуардо Окампо практически нет прямых углов, все линии плавно перетекают одна в другую. Не только здания выглядят как ракушка — в интерьерах тоже многократно повторяется ракушечная тема. Остров Исла Мухерес всего 7 км в длину и 650 метров в ширину. Дом стоит в уединенном месте, но это похоже — больше преимущество. Еще одна особенность дома-ракушки — в нем живут гекконы.

Цена за сутки: $400

Землянка в аренду

Местоположение: Моначиль (Monachil), Андалусия, Испания Фото: Airbnb

Чтобы оказаться в прошлом, не нужна машина времени. Достаточно арендовать землянку. С древних времен люди испанского региона Моначиль живут в пещерах. Такой тип жилья сохранился и до наших дней. Отель, состоящий из двух пещер, расположен в Моначиле, старинном андалузском городке у подножия Сьерра-Невады со спокойной и размеренной жизнью. Недалеко от Моначиля находится Гранада с ее великолепным дворцом Альгамбра. По соседству также есть горнолыжный курорт, а в 30 км от города — Средиземное море. В пещерном доме есть все удобства, к которым привык современный человек, а также терраса с барбекю, откуда открывается красивый вид на город и живописные пейзажи. В летнее время рядом с домом можно купаться в маленьком бассейне.

Цена за сутки: $120

Домики на острове Орка

Местоположение: Сьюард, Аляска, США Фото: Airbnb

Несмотря на расположение в отдаленной пустыне недалеко от Сьоюарда на Аляске, этот отель работает по системе "все включено". Уединенный островок расположен в Хампи-Коув и включает автономные юрты и каюты с полностью оборудованными кухнями, отдельными ванными комнатами, террасами и площадками для барбекю. Отель расположен прямо у кромки воды, откуда открывается панорамный вид на заснеженные горы и острова вдалеке. Приятным бонусом для гостей станет бесплатное использование каяка, досок для серфинга с веслом и гребных лодок — все включено в стоимость проживания. Также доступны рыболовные снасти, но для рыбалки нужно купить лицензию.

Цена за сутки: $790

Замок Вермонта

Местоположение: Орлеан, Вермонт, США Фото: Airbnb

Если вы мечтали остановиться в замке — то они есть не только в Европе, еще, например, в Америке в Орлеане. Объект расположен недалеко от озера Уиллоуби и государственного парка Уиллоуби-Фоллс на участке площадью 8 га. На территории есть пруд, в котором обитает форель. Замок вмещает до восьми гостей и является одним из самых уникальных арендных объектов в США. Здесь и впрямь можно почувствовать себя королем — постояльцев угощают изысканными блюдами, в замке есть несколько больших ванных комнат, гидромассажная ванна с видом на пруд, смотровая площадка, с которой можно полюбоваться закатом над горами, а вечером можно устроить посиделки вокруг костра в живописном месте на территории замка.

Цена за сутки: $800

Фермерский дом времен Гражданской войны

Месторасположение Геттисберг, Пенсильвания, США Фото: Airbnb

Еще один интересный объект для аренды — фермерский дом с амбаром, сохранившейся со времен Гражданской войны в Штатах. Участок расположен в исторической местности Геттисберг, когда-то частное владение использовались в качестве больниц Конфедерации после битвы при Геттисберге.

Этот район считается одним из самых посещаемых привидениями мест в стране: около 50 000 солдат погибли здесь во время трехдневной битвы. Гостям предлагается отдельный номер с ванной комнатой и старинным декором, но что делает его еще более уникальным, так это возможные соседи по комнате. Сейчас у дома есть только одна "живая" хозяйка. Однако женщина уверена, что есть много других, которые делят с ней дом и ферму — некоторые на протяжении сотен лет, но все они дружелюбны.

Цена за сутки: $105

Уютный дворец В Марракеше

Месторасположение: Марракеш, Марокко Фото: Airbnb

Если Европа и Америка с замками кажутся банальными — всегда можно арендовать Дворец в Марокко. Гостям предлагается риад — традиционный марокканский дом со встроенным внутренним двором, расположенный в самом сердце базаров. Помещение покрыто изысканной плиткой и предметами африканского племенного искусства, а по вечерам можно любоваться звездным небом через большое потолочное окно. Днем гости могут отдыхать в роскошном райском саду в окружении экзотических растений и птиц.

Цена за сутки: $540

Зеркальный дом

Месторасположение: Питтсбург, Пенсильвания, США Фото: Airbnb

Это по праву самый нестандартный дом в Питтсбурге, расположенный в тихом пригороде недалеко от Лисьей часовни. Объект украшен большим количеством зеркал как внутри, так и снаружи. Благодаря этому пространство кажется огромным.

Раньше этот дом принадлежал художнику, в нем была студия и мастерская. Помимо зеркал, интерьер включает в себя множество оригинальных произведений искусства и мебели.

Гостям предоставляться спальня с отдельным входом. В номере есть все удобства — ванная, кухню, просторная гостиная, библиотека, домашний кинотеатр, пруд на заднем дворе, сад, веранда и многое другое.

Цена за сутки: $175

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