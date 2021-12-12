Будинок-мушля і ферма з привидами: незвичайні будинки для оренди по всьому світу

Зупинка на ночівлю — важлива складова будь-якої подорожі. У потоці вражень — комфортний і повноцінний сон дуже важливий. Звичайно ж все залежить від уподобань і бюджету: комусь подобається зупинятися в розкішних апартаментах зі зручностями, а хтось звик всюди носити намет в рюкзаку. Але можна і по-іншому. Зробити подорож ще більш дивовижною й отримати нестандартний досвід і фотографії можна, орендувавши незвичайне житло. Такі варіанти є в різних куточках світу.



Де орендувати замок, землянку чи будинок з привидами — читайте на РБК-Україна Realty.

Вілла - морська мушля

Географічне місце: Острів Ісла Мухерес (Isla Mujeres), Мексика

Фото: Airbnb

Вілла в тихому місці біля океану, на мексиканському острові Ісла Мухерес приваблює гостей своєю незвичайною формою у вигляді двох білосніжних будинків у формі морських мушель. При всій екстравагантності споруди, в кожному будинку є все для комфортного проживання, включаючи кондиціонер і wi-fi. У цьому химерному творінні архітектора Едуардо Окампо практично немає прямих кутів, всі лінії плавно перетікають одна в іншу. Не тільки будівлі виглядають як мушля — в інтер'єрах теж багаторазово повторюється тема мушель. Острів Ісла Мухерес всього 7 км в довжину і 650 метрів завширшки. Будинок стоїть у відокремленому місці, але це схоже — більше перевага. Ще одна особливість будинку-мушлі — в ньому живуть гекони.

Ціна за добу: $400

Землянка в оренду

Географічне місце: Моначіль (Monachil), Андалусія, Іспанія Фото: Airbnb

Щоб опинитися в минулому, не потрібна машина часу. Досить орендувати землянку. З давніх часів люди іспанського регіону Моначіль живуть в печерах. Такий тип житла зберігся і до наших днів. Готель, що складається з двох печер, розташований в Моначілі, старовинному андалузькому містечку біля підніжжя Сьєрра-Невади зі спокійним і розміреним життям. Недалеко від Моначіля знаходиться Гранада з її чудовим палацом Альгамбра. По сусідству також є Гірськолижний курорт, а в 30 км від міста — Середземне море. У печерному будинку є всі зручності, до яких звик сучасна людина, а також тераса з барбекю, звідки відкривається гарний краєвид на місто і мальовничі пейзажі. У літню пору поруч з будинком можна купатися в маленькому басейні.

Ціна за добу: $120

Будиночки на острові Орка

Географічне місце: Сьюард, Аляска, США Фото: Airbnb

Попри розташування у віддаленій пустелі недалеко від Сьоюарда на Алясці, цей готель працює за системою "все включено". Відокремлений острівець розташований в Хампі-Коув і включає автономні юрти й каюти з повністю обладнаними кухнями, окремими ванними кімнатами, терасами і майданчиками для барбекю. Готель розташований прямо біля води, звідки відкривається панорамний краєвид на засніжені гори та острови вдалині. Приємним бонусом для гостей стане безкоштовне використання каяка, дощок для серфінгу з веслом і гребних човнів — все входить у вартість проживання. Також доступні рибальські снасті, але для риболовлі потрібно купити ліцензію.

Ціна за добу: $790

Замок Вермонта



Географічне місце: Орлеан, Вермонт, США Фото: Airbnb

Якщо ви мріяли зупинитися в замку — то вони є не тільки в Європі, ще, наприклад, в Америці в Орлеані. Об'єкт розташований недалеко від озера Віллоубі й державного парку Віллоубі-Фоллс на ділянці площею 8 га. На території є ставок, в якому мешкає форель. Замок вміщує до восьми гостей і є одним з найбільш унікальних орендних об'єктів в США. Тут і справді можна відчути себе королем — постояльців пригощають вишуканими стравами, в замку є кілька великих ванних кімнат, гідромасажна ванна з видом на ставок, оглядовий майданчик, з якої можна помилуватися заходом над горами, а ввечері можна влаштувати посиденьки навколо багаття в мальовничому місці на території замку.

Ціна за добу: $800

Фермерський будинок часів Громадянської війни

Географічне місце Геттісберг, Пенсильванія, США Фото: Airbnb

Ще один цікавий об'єкт для оренди — фермерський будинок з коморою, що збереглася з часів Громадянської війни в Штатах. Ділянка розташована в історичній місцевості Геттісберг, колись приватне володіння використовувалися як лікарня Конфедерації після битви при Геттісберзі.

Цей район вважається одним з найбільш відвідуваних привидами місць в країні: близько 50 000 солдатів загинули тут під час триденної битви. Гостям пропонується окремий номер з ванною кімнатою і старовинним декором, але що робить його ще більш унікальним, так це можливі сусіди по кімнаті. Зараз біля будинку є тільки одна "жива" господиня. Однак жінка впевнена, що є багато інших, які ділять з нею будинок і ферму — деякі протягом сотень років, але всі вони доброзичливі.

Ціна за добу: $105

Затишний палац Марракешу

Географічне місце: Марракеш, Марокко Фото: Airbnb

Якщо Європа й Америка з замками здаються банальними — завжди можна орендувати палац в Марокко. Гостям пропонується ріад — традиційний марокканський будинок з вбудованим внутрішнім двором, розташований в самому серці базарів. Приміщення вкрите вишуканою плиткою і предметами африканського племінного мистецтва, а вечорами можна милуватися зоряним небом через велике стельове вікно. Вдень гості можуть відпочивати в розкішному райському саду в оточенні екзотичних рослин і птахів.

Ціна за добу: $540

Дзеркальний будинок

Географічне місце: Піттсбург, Пенсильванія, США Фото: Airbnb

Це по праву найнестандартніший будинок в Піттсбурзі, розташований в тихому передмісті недалеко від Лисячої каплиці. Об'єкт прикрашений великою кількістю дзеркал як всередині, так і зовні. Завдяки цьому простір здається величезним.

Раніше цей будинок належав художнику, в ньому була студія і майстерня. Крім дзеркал, інтер'єр містить безліч оригінальних творів мистецтва і меблів.

Гостям надається спальня з окремим входом. У номері є всі зручності — ванна, кухню, простора вітальня, бібліотека, домашній кінотеатр, ставок на задньому дворі, сад, веранда і багато іншого.

Ціна за добу: $175

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