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Девелопер, застройщик, подрядчик: разбираемся кто есть кто на стройплощадке

Новина українською →
Пятница 21 января 2022 09:32
Девелопер, застройщик, подрядчик: разбираемся кто есть кто на стройплощадке Фото: принято считать, что застройщик и девелопер – одно и то же (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Голландс

Все, кто интересуется квартирами в новостройках, постоянно сталкивается с терминами: девелопер, застройщик, генподрядчик, заказчик строительства и т.д. Часто неискушенными пользователями это воспринимается как "тот, кто отвечает за стройку". Но на самом деле – у каждого из них свои задачи и зона ответственности, а также своя роль в успешной реализации проекта.

РБК-Украина Realty предлагает разобраться, кто есть кто на стройплощадке и какую роль играет каждый из основных участников строительства.

Девелопер

Девелопер — в переводе с англ. означает "тот, кто развивает". Он управляет всем процессом, связанным с объектом недвижимости: созданием новых или реконструкцией существующих проектов, развитием земельных активов. Его основная цель — увеличить прибыль от реализации проекта.

Часто в украинских реалиях девелопер руководит всем процессом строительства, начиная от разработки проекта и необходимой документации до реализации квартир, т.е. ведет полный цикл организационных работ по объекту на протяжении всей его "жизни".

Заказчик

Заказчик — тот, кто заказывает строительные работы. Его ключевая обязанность – своевременно принять этот самый заказ. В нашем случае – дом, сданный в эксплуатацию. Заказчиком может выступать как физическое, так и юридическое лицо, а также – государство.

В Украине заказчик строительства – как правило, владелец или арендатор земельного участка, где будут проходить работы. Он отвечает за оформление всей разрешительной документации, необходимой для проектирования и начала строительных работ. Далее в его зоне ответственности – все документы вплоть до получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.Девелопер, застройщик, подрядчик: разбираемся кто есть кто на стройплощадкеФото: pixabay.com

Застройщик

Застройщик — это, как правило, юридическое (реже – физическое) лицо, которое организует работы на площадке. В его обязанности входит общее руководство процессом, надзор за строительством, контроль планов и сроков, отчёт о затраченных средствах.

Застройщик также может быть владельцем земельного участка, на котором идет строительство (особенно в случаях, где речь идет о застройщиках-физлицах). И по сути – быть заказчиком строительства. Тогда сам застройщик и получает разрешение на ведение работ на данном земельном участке.

Принято считать, что застройщик и девелопер — это одно и то же. Так называют себя и застройщики, и заказчики, и генподрядчики. Но девелопер – понятие более масштабное. Чаще всего – это крупная организация с более широким спектром целей и обязанностей, которая может объединять нескольких застройщиков одновременно. Кстати, с юридической стороны девелопер, как правило, не является стороной договора и ответственности перед инвесторами не несет.

Генподрядчик

Генподрядчик — ответственный за ведение непосредственно строительных работ – начиная от котлована и заканчивая подключением дома ко всем необходимым коммуникациям. Нередко генподрядчик привлекает к процессу строительных работ на разных участках другие узкоспециальные организации (субподрядчиков). Именно генподрядчик несет ответственность перед заказчиком за сроки и качество произведенных работ.

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