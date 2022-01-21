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Девелопер, забудовник, підрядник: розбираємося хто є хто на будмайданчику

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П'ятниця 21 січня 2022 09:32
Девелопер, забудовник, підрядник: розбираємося хто є хто на будмайданчику Фото: прийнято вважати, що забудовник і девелопер – одне й те саме (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Голландс

Всі, хто цікавиться квартирами в новобудовах, постійно зіштовхується з термінами: девелопер, забудовник, генпідрядник, замовник будівництва і т.д. Часто недосвідченими користувачами це сприймається як "той, хто відповідає за будівництво". Але насправді – у кожного з них свої завдання та зона відповідальності, а також своя роль в успішній реалізації проекту.

РБК-Україна Realty пропонує розібратися, хто є хто на будмайданчику і яку роль відіграє кожен з основних учасників будівництва.

Девелопер

Девелопер – в перекладі з англ. означає "той, хто розвиває". Він керує усім процесом, пов'язаним з об'єктом нерухомості: створенням нових або реконструкцією існуючих проектів, розвитком земельних активів. Його основна мета – збільшити прибуток від реалізації проекту.

Часто в українських реаліях девелопер керує всім процесом будівництва, починаючи від розробки проекту і необхідної документації до реалізації квартир, тобто веде повний цикл організаційних робіт по об'єкту протягом усього його "життя".

Замовник

Замовник – той, хто замовляє будівельні роботи. Його ключовий обов'язок-своєчасно прийняти це саме замовлення. У нашому випадку – будинок, зданий в експлуатацію. Замовником може виступати як фізична, так і юридична особа, а також – держава.

В Україні замовник будівництва – як правило, власник або орендар земельної ділянки, де будуть проходити роботи. Він відповідає за оформлення всієї дозвільної документації, необхідної для проектування і початку будівельних робіт. Далі в його зоні відповідальності – всі документи аж до отримання дозволу на введення будинку в експлуатацію.Девелопер, забудовник, підрядник: розбираємося хто є хто на будмайданчикуФото: pixabay.com

Забудовник

Забудовник – це, як правило, юридична (рідше – фізична) особа, яка організовує роботи на майданчику. В його обов'язки входить загальне керівництво процесом, нагляд за будівництвом, контроль планів та термінів, звіт про витрачені кошти.

Забудовник також може бути власником земельної ділянки, на якій йде будівництво (особливо у випадках, де мова йде про забудовників-фізосіб). І по суті – бути замовником будівництва. Тоді сам забудовник і отримує дозвіл на ведення робіт на даній земельній ділянці.

Прийнято вважати, що забудовник і девелопер — це одне й те саме. Так називають себе і забудовники, і замовники, і генпідрядники. Але девелопер – поняття більш масштабне. Зазвичай – це велика організація з більш широким спектром цілей і обов'язків, яка може об'єднувати декількох забудовників одночасно. До речі, з юридичного боку девелопер, як правило, не є стороною договору і відповідальності перед інвесторами не несе.

Генпідрядник

Генпідрядник – відповідальний за ведення безпосередньо будівельних робіт – починаючи від котловану і закінчуючи підключенням будинку до всіх необхідних комунікацій. Нерідко генпідрядник залучає до процесу будівельних робіт на різних ділянках інші вузькоспеціальні організації (субпідрядників). Саме генпідрядник несе відповідальність перед замовником за терміни і якість вироблених робіт.

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