Четверть жителей Киева готовы приобрести квартиру в течение года: какое жилье они ищут

Средняя цена квадратного метра в гривне в 2021-м году стремительно пошла вверх. 26% жителей Киева, интересующихся темой приобретения жилья, планируют купить квартиру уже в этом году. Самым популярным классом новостроек стал "комфорт".

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на исследование проекта ЛУН Мисто.

Цены

Средняя цена кв. метра в новостройках Киева и области росла в течение всего года. Например, средняя стоимость квадрата в Киеве составила 34700 грн в декабре 2021 года, тогда как в январе 2021 года он стоил 27700 грн (разница составила 7000 грн). В Киевской области средняя цена за квадрат выросла с 16500 грн до 20900 грн (разница – 4400 грн).

Средняя стоимость самой маленькой однокомнатной квартиры в Киеве составляла 1,54 млн грн, в Киевской области – чуть меньше миллиона – 970 тыс грн. Двухкомнатные в Киеве стоят в среднем 2,28 млн грн., в пригороде – 1,45 млн грн. Средняя стоимость трехкомнатных квартир в новостройках столицы 3,33 млн грн., в области – 2,13 млн. грн. Средняя цена кв. м в новостройках Киева и области (ЛУН Мисто)

Минимальная цена квадратного метра в Киеве составляет 19500 грн, в пригороде – 12700 грн.

При этом жители Киева и столичного пригорода ищут, преимущественно, квартиры комфорт-класса. По типам жилья 98% киевлян ищут именно квартиры, 2% - коттедж или таунхаус. В пригороде квартиры в новых ЖК интересуют 67% потенциальных покупателей, 33% рассматривают приобретение частных домов или таунхаусов.

Ввод в эксплуатацию

Больше всего квартир 2021 года ввели в эксплуатацию в Киеве и области. В столице сданы 35 тыс. квартир, на Киевщине – 20 тыс. Всего по киевскому региону количество сданных квартир в новостройках составило 55 тыс.

Масштаб застройщиков

В Киеве за 2021 год построено 58 жилых комплексов, в процессе строительства находится 153 проекты. В области построено 41 ЖК, сейчас строится – 174.

Объемы строительства нового жилья за 2021 год (ЛУН Мисто)

Важным показателем является и то, кто из девелоперов в течение года имел наибольшую территорию застройки. Сейчас лидерами по этому показателю в Киеве есть три компании "КАН Девелопмент", City One Development и "Киевгорстрой", каждая из которых имеет около 10% от общей площади застройки в городе.

В Киевской области наибольшую территорию застройки имеют Riviera Estate – 11%, "Белый Шоколад" и "Мартынов" – по 7% каждый.

Готовность к покупке

Более 80% тех, кто интересовался приобретением жилья в Киеве и области в ближайшие три месяца – рассматривают покупку квартиры для себя. В кратчайшие сроки – в течение года, готовы приобрести квартиру 26% киевлян и 19% жителей Киевской области.

Источник: ЛУН Мисто

В течение следующих 2-3 лет покупку новой квартиры обдумывают 36% киевлян и 20% жителей столичного региона.

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