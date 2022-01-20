Чверть мешканців Києва готові придбати квартиру протягом року: яке житло вони шукають

Середня ціна квадратного метра у гривні у 2021-му році стрімко пішла вгору. 26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року. Найпопулярнішим класом новобудов став "комфорт".

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дослідження проекту ЛУН Місто.

Ціни

Середня ціна кв. метру у новобудовах Києва і області зростала протягом усього року. Наприклад, середня вартість квадрату у Києві сягнула 34700 грн у грудні 2021, тоді як у січні 2021 року він коштував 27700 грн (різниця склала 7000 грн). У Київській області середня ціна за квадрат зросла з 16500 грн до 20900 грн (різниця – 4400 грн).

Середня вартість найменшої однокімнатної квартири у Києві складала 1,54 млн грн, в Київській області – трохи менше мільйона – 970 тис грн. Двокімнатні у Києві коштують в середньому 2,28 млн грн., у передмісті – 1,45 млн грн. Середня вартість трикімнатних квартир у новобудовах столиці 3,33 млн грн., в області – 2,13 млн. грн. Середня ціна кв.м у новобудовах Києва та області (ЛУН Місто)

Мінімальна ціна квадратного метру у Києві складає 19500 грн, у передмісті – 12700 грн.

При цьому мешканці Києва та столичного передмістя шукають, переважно, квартири комфорт-класу. За типами житла 98% киян шукають саме квартири, 2% - котедж або таунхаус. У передмісті квартири у нових ЖК цікавлять 67% потенційних покупців, 33% розглядають придбання приватних будинків або таунхаусів.

Введення в експлуатацію

Найбільше квартир 2021 року ввели в експлуатацію у Києві та області. У столиці здані 35 тис. квартир, на Київщині – 20 тис. Усього по Київському регіону кількість зданих квартир у новобудовах склала 55 тис.

Масштаб забудовників

У Києві за 2021 рік збудовано 58 житлових комплексів, в процесі будівництва знаходиться 153 проєкти. У області збудовано 41 ЖК, зараз будується – 174.

Обсяги будівництва нового житла за 2021 рік (ЛУН Місто)

Важливим показником є й те, хто із девелоперів протягом року мав найбільшу територію забудови. Наразі лідерами по цьому показнику у Києві є три компанії "КАН Девелопмент", City One Development та "Київміськбуд", кожна з яких має близько 10% від загальної площі забудови у місті.

У Київській області найбільшу територію забудови мають Riviera Estate – 11%, "Білий Шоколад" та "Мартинов" – по 7% кожен.

Готовність до покупки

Понад 80% тих, хто цікавився придбанням житла у Києві та області в найближчі три місяці – розглядають покупку квартири для себе. У найкоротший термін – протягом року, готові придбати квартиру 26% киян та 19% жителів Київської області.

Джерело: ЛУН Місто

Протягом наступних 2-3 років покупку нової квартири обмірковують 36% киян та 20% мешканців столичного регіону.

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