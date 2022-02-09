Бумага, винил, флизелин: гайд по выбору обоев для каждой комнаты

Наверное, у каждого есть воспоминания из детства, когда вы вместе с родителями клеили обои, используя вязкий клейстер на основе муки и ПВА. Времена изменились, сейчас ассортимент как смесей, так и обоев значительно расширился — а значит, выбор стал сложнее.

Разберемся какие типы обоев существуют, их преимущества и недостатки, и как выбрать наиболее подходящие вашему жилью — в материале РБК-Украина Realty.

Какие обои бывают

Обои — один из самых распространенных, практичных и доступных отделочных материалов. Когда-то они считались очень дорогим украшением интерьера, но сегодня их может позволить себе практически каждый. Рынок заполнен огромным количеством обоев всех видов и расцветок. Фото: Pinterest

Как и за любым отделочным материалом, за обоями нужен уход. На них может скапливаться пыль, они пачкаются от прикосновения, а маленькие дети могут использовать их в качестве альбома для рисования. Так что один из критериев, на который стоит обратить внимание — маркость и особенности ухода.

По этому принципу обои можно разделить на несколько типов:

Бумажные обои — для этого типа материала подходит только сухая чистка, например, мягкой щеткой и пылесосом. Из-за влаги на таких обоях может смыться рисунок и разрушиться сам материал.

Влагостойкие обои покрыты тонким защитным слоем. Их можно протирать влажной тряпкой, без использования моющих средств, только для снятия пыли.

Моющиеся обои(винил или плотное защитное покрытие) можно мыть неагрессивными моющими средствами. Например, раствором хозяйственного или жидкого мыла.

Супермоющиеся обои (вспененный или тисненый винил) можно мыть агрессивными моющими средствами и использовать при этом жесткие щетки. Ни рисунок, ни фактура таких обоев при этом не страдает.

Простые обои прекрасно подойдут для сухих помещений, а супермоющимися можно оклеивать кухонную зону и ванную комнату.

Сегодня производители предлагают обои двух типов: однослойные (симплекс) — один слой материала с рисунком или тиснениеми и двухслойные (дуплекс) два слоя: верхний с рисунком и нижний, который клеится к стене. Двухслойные обои более прочны, но на порядок тяжелее.

Бумажные обои

Бумага — самый простой и дешевый материал обоев. Его основной недостаток в сложности ухода. Как говорилось ранее — чистить их можно только с помощью сухих средств. Даже от влажной тряпки бумага расползется.

Бумажные обои подойдут для помещений с нормальной и низкой влажностью. Фото: Pinterest

Еще один минус бумажных обоев — они тонкие. Если стена под обоями выровнена не очень хорошо, то после оклейки все неровности станут бугорками на поверхности.

К тому же, бумажные обои недолговечны, срок их службы — максимум пять лет. Так что этот вариант отлично подойдет как временный или тем, кто любит перемены и делает ремонт раз в несколько лет.

Недорогие бумажные обои сгодятся и для детской комнаты. Во-первых, они гипоаллергенны, а во-вторых, если ребенок разрисует их — замена будет не так затратна.

Флизелиновые обои

Основой для таких обоев служит флизелин — синтетическая бумага, состоящая из целлюлозных волокон с добавлением полиэстера.

Изначально флизелиновые обои использовались в качестве основы под покраску стен. Они сделаны из прочного и недорогого материала, который отлично скрывает мелкие неровности поверхности. Сегодня производители выпускают флизелиновые обои и с рисунком. Фото: Pinterest

Такой материал можно мыть. К тому же клеить флизелиновые обои — очень легко. Нижняя сторона обоев имеет клеевой слой, так что, достаточно намазать клеем стену и сразу же прикладывать лист.

Виниловые обои

Это двухслойные обои: нижний слой — бумага или флизелин, верхний — винил с рисунком или текстурой. Их можно клеить на неподготовленные стены — толщины винила хватит, чтобы скрыть неровности черновой отделки. Фото: Pinterest

Виниловые обои прочные, устойчивые к выгоранию, но совершенно не пропускают воздух. Так что придется следить за уровнем влажности в комнате. Зато их можно мыть губкой и чистить пылесосом. Такой вариант обоев отлично подойдет для влажных помещений.

Текстильные обои

Тканевые обои состоят из двух слоев — бумаги или флизелина, а в роли верхнего — тканевых волокон. Ткань может быть самая разная: лен, шелк, джут, вискоза и ткань из синтетических нитей. Фото: Pinterest

Это достаточно "капризный" вариант, требующий повышенного ухода. Тканевые обои тяжелые, легко пачкаются и пылятся, сильно выгорают на солнце и боятся влаги. Им подходит исключительно сухая чистка. Рекомендуется использовать их в сухих и спокойных помещениях: гостиной или спальне.

Это самый дорогой вид обоев. Если вы хотите создать классический интерьер в стиле барокко — текстильные обои будут идеальным вариантом.

Рекомендации по выбору обоев

Выбирайте обои в зависимости от помещения. Для влажных комнат подойдут виниловые или флизелиновые, не боящиеся влаги и мытья. Для детской — бумажные, для спальни и гостиной — текстиль, винил или флизелин.

Берите обои с запасом. Если вы случайно испортите полотно, быстро найти и купить точно такой же принт и оттенок может быть проблемой.

Ознакомьтесь с маркировкой и информацией, которая есть на каждом рулоне. Если какие-то обозначения и термины вам непонятны — проконсультируетесь с продавцом.

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