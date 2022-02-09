Папір, вініл, флізелін: гайд по вибору шпалер для кожної кімнати

Фото: шпалери — один з найпоширеніших, практичних і доступних оздоблювальних матеріалів (Oboi.com.ua)

Напевно, у кожного є спогади з дитинства, коли ви разом з батьками клеїли шпалери, використовуючи в'язкий клейстер на основі борошна та ПВА. Часи змінилися, зараз асортимент як сумішей, так і шпалер значно розширився — отже, — вибір став складніше.

Розберемося які типи шпалер існують, їх переваги й недоліки, та як вибрати найбільш відповідні вашому житлу — в матеріалі РБК-Україна Realty.

Які шпалери бувають

Шпалери — один з найпоширеніших, практичних та доступних оздоблювальних матеріалів. Колись вони вважалися дуже дорогою прикрасою інтер'єру, але сьогодні їх може дозволити собі практично кожен. Ринок заповнений величезною кількістю шпалер всіх видів та забарвлень. Фото: Pinterest

Як і за будь-яким оздоблювальним матеріалом, за шпалерами потрібен догляд. На них може накопичуватися пил, вони брудняться від дотику, а маленькі діти можуть використовувати їх як альбом для малювання. Один з критеріїв, на який варто звернути увагу — мазкість й особливості догляду.

За цим принципом шпалери можна розділити на кілька типів:

Паперові шпалери — для цього типу матеріалу підходить тільки суха чистка, наприклад, м'якою щіткою та пилотягом. Через вологу на таких шпалерах може змитися малюнок й зруйнуватися сам матеріал.

Вологостійкі шпалери покриті тонким захисним шаром. Їх можна протирати вологою ганчіркою, без використання миючих засобів, тільки для зняття пилу.

Шпалери, що миються (вініл або щільне захисне покриття) можна мити неагресивними миючими засобами. Наприклад, розчином господарського або рідкого мила.

Вологостійкі шпалери (спінений або тиснений вініл) можна мити агресивними миючими засобами і використовувати при цьому жорсткі щітки. Ні малюнок, ні фактура таких шпалер при цьому не страждає.

Прості шпалери чудово підійдуть для сухих приміщень, а вологостійкими можна обклеювати кухонну зону та ванну кімнату.

Сьогодні виробники пропонують шпалери двох типів: одношарові (симплекс) — один шар матеріалу з малюнком або тисненням та двошарові (дуплекс) два шари: верхній з малюнком та нижній, який клеїться до стіни. Двошарові шпалери міцніші, але порядком важчі.

Паперові шпалери

Папір — найпростіший й найдешевший матеріал шпалер. Його основний недолік в складності догляду. Як говорилося раніше — чистити їх можна тільки за допомогою сухих засобів. Навіть від вологої ганчірки папір розповзеться.

Паперові шпалери підійдуть для приміщень з нормальною і низькою вологістю. Фото: Pinterest

Ще один мінус паперових шпалер — вони тонкі. Якщо стіна під шпалерами вирівняна не дуже добре, то після обклеювання всі нерівності стануть пухирцями на поверхні.

До того ж паперові шпалери недовговічні, термін їх служби — максимум п'ять років. Так що цей варіант відмінно підійде як тимчасовий або тим, хто любить зміни й робить ремонт раз на кілька років.

Недорогі паперові шпалери згодяться і для дитячої кімнати. По-перше, вони гіпоалергенні, а по-друге, якщо дитина розмалює їх — заміна буде не так витратна.

Флізелінові шпалери

Основою для таких шпалер служить флізелін — синтетичний папір, що складається з целюлозних волокон з додаванням поліестеру.

Спочатку флізелінові шпалери використовувалися як основа під фарбування стін. Вони зроблені з міцного й недорогого матеріалу, який відмінно приховує дрібні нерівності поверхні. Сьогодні виробники випускають флізелінові шпалери ще з малюнком. Фото: Pinterest

Такий матеріал можна мити. До того ж клеїти флізелінові шпалери — дуже легко. Нижня сторона шпалер має клейовий шар, достатньо намазати клеєм стіну та відразу ж прикладати лист.

Вінілові шпалери

Це двошарові шпалери: нижній шар — папір або флізелін, верхній — вініл з малюнком або текстурою. Їх можна клеїти на непідготовлені стіни — товщини вінілу вистачить, щоб приховати нерівності чорнової обробки. Фото: Pinterest

Вінілові шпалери міцні, стійкі до вигорання, але абсолютно не пропускають повітря. Так що доведеться стежити за рівнем вологості в кімнаті. Зате їх можна мити губкою і чистити пилотягом. Такий варіант шпалер відмінно підійде для вологих приміщень.

Текстильні шпалери

Тканинні шпалери складаються з двох шарів — паперу або флізеліну, а в ролі верхнього — тканинних волокон. Тканина може бути найрізноманітніша: льон, шовк, джут, віскоза і тканина з синтетичних ниток. Фото: Pinterest

Це досить "примхливий" варіант, що вимагає підвищеного догляду. Тканинні шпалери важкі, легко брудняться й припадають пилом, сильно вигоряють на сонці й бояться вологи. Їм підходить виключно суха чистка. Рекомендується використовувати їх в сухих і спокійних приміщеннях: вітальні або спальні.

Це найдорожчий вид шпалер. Якщо ви хочете створити класичний інтер'єр в стилі бароко — текстильні шпалери будуть ідеальним варіантом.

Рекомендації з вибору шпалер

Вибирайте шпалери в залежності від приміщення. Для вологих кімнат підійдуть вінілові або флізелінові, які не бояться вологи й миття. Для дитячої — паперові, для спальні та вітальні — текстиль, вініл або флізелін.

Беріть шпалери з запасом. Якщо ви випадково зіпсуєте полотно, швидко знайти та купити такий же принт та відтінок може бути проблемою.

Ознайомтеся з маркуванням та інформацією, яка є на кожному рулоні. Якщо якісь позначення чи терміни вам незрозумілі — проконсультуєтеся з продавцем.

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