Папір, вініл, флізелін: гайд по вибору шпалер для кожної кімнати
Напевно, у кожного є спогади з дитинства, коли ви разом з батьками клеїли шпалери, використовуючи в'язкий клейстер на основі борошна та ПВА. Часи змінилися, зараз асортимент як сумішей, так і шпалер значно розширився — отже, — вибір став складніше.
Розберемося які типи шпалер існують, їх переваги й недоліки, та як вибрати найбільш відповідні вашому житлу — в матеріалі РБК-Україна Realty.
Які шпалери бувають
Шпалери — один з найпоширеніших, практичних та доступних оздоблювальних матеріалів. Колись вони вважалися дуже дорогою прикрасою інтер'єру, але сьогодні їх може дозволити собі практично кожен. Ринок заповнений величезною кількістю шпалер всіх видів та забарвлень. Фото: Pinterest
Як і за будь-яким оздоблювальним матеріалом, за шпалерами потрібен догляд. На них може накопичуватися пил, вони брудняться від дотику, а маленькі діти можуть використовувати їх як альбом для малювання. Один з критеріїв, на який варто звернути увагу — мазкість й особливості догляду.
За цим принципом шпалери можна розділити на кілька типів:
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Паперові шпалери — для цього типу матеріалу підходить тільки суха чистка, наприклад, м'якою щіткою та пилотягом. Через вологу на таких шпалерах може змитися малюнок й зруйнуватися сам матеріал.
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Вологостійкі шпалери покриті тонким захисним шаром. Їх можна протирати вологою ганчіркою, без використання миючих засобів, тільки для зняття пилу.
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Шпалери, що миються (вініл або щільне захисне покриття) можна мити неагресивними миючими засобами. Наприклад, розчином господарського або рідкого мила.
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Вологостійкі шпалери (спінений або тиснений вініл) можна мити агресивними миючими засобами і використовувати при цьому жорсткі щітки. Ні малюнок, ні фактура таких шпалер при цьому не страждає.
Прості шпалери чудово підійдуть для сухих приміщень, а вологостійкими можна обклеювати кухонну зону та ванну кімнату.
Сьогодні виробники пропонують шпалери двох типів: одношарові (симплекс) — один шар матеріалу з малюнком або тисненням та двошарові (дуплекс) два шари: верхній з малюнком та нижній, який клеїться до стіни. Двошарові шпалери міцніші, але порядком важчі.
Паперові шпалери
Папір — найпростіший й найдешевший матеріал шпалер. Його основний недолік в складності догляду. Як говорилося раніше — чистити їх можна тільки за допомогою сухих засобів. Навіть від вологої ганчірки папір розповзеться.
Паперові шпалери підійдуть для приміщень з нормальною і низькою вологістю. Фото: Pinterest
Ще один мінус паперових шпалер — вони тонкі. Якщо стіна під шпалерами вирівняна не дуже добре, то після обклеювання всі нерівності стануть пухирцями на поверхні.
До того ж паперові шпалери недовговічні, термін їх служби — максимум п'ять років. Так що цей варіант відмінно підійде як тимчасовий або тим, хто любить зміни й робить ремонт раз на кілька років.
Недорогі паперові шпалери згодяться і для дитячої кімнати. По-перше, вони гіпоалергенні, а по-друге, якщо дитина розмалює їх — заміна буде не так витратна.
Флізелінові шпалери
Основою для таких шпалер служить флізелін — синтетичний папір, що складається з целюлозних волокон з додаванням поліестеру.
Спочатку флізелінові шпалери використовувалися як основа під фарбування стін. Вони зроблені з міцного й недорогого матеріалу, який відмінно приховує дрібні нерівності поверхні. Сьогодні виробники випускають флізелінові шпалери ще з малюнком. Фото: Pinterest
Такий матеріал можна мити. До того ж клеїти флізелінові шпалери — дуже легко. Нижня сторона шпалер має клейовий шар, достатньо намазати клеєм стіну та відразу ж прикладати лист.
Вінілові шпалери
Це двошарові шпалери: нижній шар — папір або флізелін, верхній — вініл з малюнком або текстурою. Їх можна клеїти на непідготовлені стіни — товщини вінілу вистачить, щоб приховати нерівності чорнової обробки. Фото: Pinterest
Вінілові шпалери міцні, стійкі до вигорання, але абсолютно не пропускають повітря. Так що доведеться стежити за рівнем вологості в кімнаті. Зате їх можна мити губкою і чистити пилотягом. Такий варіант шпалер відмінно підійде для вологих приміщень.
Текстильні шпалери
Тканинні шпалери складаються з двох шарів — паперу або флізеліну, а в ролі верхнього — тканинних волокон. Тканина може бути найрізноманітніша: льон, шовк, джут, віскоза і тканина з синтетичних ниток. Фото: Pinterest
Це досить "примхливий" варіант, що вимагає підвищеного догляду. Тканинні шпалери важкі, легко брудняться й припадають пилом, сильно вигоряють на сонці й бояться вологи. Їм підходить виключно суха чистка. Рекомендується використовувати їх в сухих і спокійних приміщеннях: вітальні або спальні.
Це найдорожчий вид шпалер. Якщо ви хочете створити класичний інтер'єр в стилі бароко — текстильні шпалери будуть ідеальним варіантом.
Рекомендації з вибору шпалер
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Вибирайте шпалери в залежності від приміщення. Для вологих кімнат підійдуть вінілові або флізелінові, які не бояться вологи й миття. Для дитячої — паперові, для спальні та вітальні — текстиль, вініл або флізелін.
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Беріть шпалери з запасом. Якщо ви випадково зіпсуєте полотно, швидко знайти та купити такий же принт та відтінок може бути проблемою.
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Ознайомтеся з маркуванням та інформацією, яка є на кожному рулоні. Якщо якісь позначення чи терміни вам незрозумілі — проконсультуєтеся з продавцем.
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