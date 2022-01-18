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"Тільки дорожчатиме": у Європі стрімко зростають ціни на купівлю та оренду житла

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Вівторок 18 січня 2022 12:45
"Тільки дорожчатиме": у Європі стрімко зростають ціни на купівлю та оренду житла Фото: Естонія - лідер у ЄС зі зростання вартості житла (Таллін) (gettyimages)
Автор: Світлана Голландс

За 12 років квартири у сусідніх європейських країнах зросли у ціні майже на 40%, а орендна плата – на 16%. І це не межа – зростання цінників продовжується. Одна з головних причин – наплив мігрантів зі східної Європи та пострадянської Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дані Євростату.

Гра на підвищення

Орендна плата та ціни на житло в країнах ЄС минулого року неухильно зростали, повідомляє джерело. Зокрема, у 3 кварталы 2021-го вони збільшилися на 1,2% (оренда) та 9,2% (продаж) порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Це, як уже писав РБК-Україна Realty – найвищий показник на останніх 14 років.

Цікаво, що протягом минулих 12 років (з 2010 року) ціни на оренду та продаж житла в європейських країнах загалом зростали, але дуже нерівномірно.

Так, орендарі постійно підвищували ставки, тоді як продаж сильно вагався: ціни то просідали, то злітали знову. Відкати були зафіксовані в 2011-2013 роках, потім настала стабілізація, і з 2015 року житло в Європі почало поступово дорожчати – причому набагато швидше, ніж орендні ставки.

Лідери та аутсайдери

Загалом з 2010 року ціни на житло в Естонії, Угорщині, Люксембурзі, Латвії та Австрії зросли більш ніж у два рази.

При порівнянні середніх показників 2021 з 2010 роком ціни на житло зросли більше, ніж орендна плата в 18 країнах ЄС. При цьому вартість квартир та будинків піднялася у 23 країнах ЄС та знизилася – у 4-х.

Лідерами зі зростання вартості житла виявилися:

  • Естонія (141%);
  • Угорщина (+118%);
  • Люксембург (+117%);
  • Латвія (106%);
  • Австрії (104%).

Зниження вартості житлової нерухомості спостерігалося у:

  • Греції (-28%);
  • Італії (-12%):
  • Кіпрі (-6%);
  • Іспанії (-0,5%).

З орендною платою картина була іншою. При порівнянні показників 2021 з 2010 роком – ціни зросли в 25 країнах ЄС і знизилися в 2-х. Найвище зростання було в Естонії (+162%), Литві (+111%) та Ірландії (+68%). Зниження зафіксовано у Греції (-25%) та на Кіпрі (-3%).

Далі – дорожче

За прогнозами аналітиків, європейська тенденція цього року збережеться. Нестабільність у країнах колишнього СРСР (Україна, Росія, Казахстан) збільшує наплив мігрантів зі Східної Європи та пострадянської Азії, багато хто з них прибуде з наміром отримати дозвіл на проживання і залишитися ЄС назавжди, а значить – підігріють і без того напружений попит на нерухомість.&quot;Тільки дорожчатиме&quot;: у Європі стрімко зростають ціни на купівлю та оренду житлаЗа такої ситуації зростання цін на європейські квадратні метри за поточний рік може становити від 5 до безпрецедентних 10%, вважають спостерігачі.

Що купують європейці

За попередніми оцінками, попит збережеться як на квартири в старих районах європейських міст (це традиційно престижно і дорого, для заможних покупців), так і на заміські котеджі (їх нині уподобав середній клас).

Найбільшою популярністю продовжать користуватися відносно недорогі новобудови в містечках-сателітах великих мегаполісів.

На відміну від українських проектів, здебільшого вкладення в новобудови в Європі захищені законом і застраховані, часто компанії зводять об'єкти за свої кошти, а продавати квартири вони отримують право лише після здачі в експлуатацію.

Варто врахувати, що європейські новобудови в класах "комфорт плюс" або "бізнес" пропонуються новоселам у форматі "під ключ": з косметичним ремонтом, традиційним дизайнерським рішенням та базовим набором меблів та побутової техніки.&quot;Тільки дорожчатиме&quot;: у Європі стрімко зростають ціни на купівлю та оренду житлаУ Греції ціни на оренду та продаж житла пішли в мінус (Афіни) (gettyimages)

Зрештою, європейці дуже не люблять жити в "кам'яних джунглях", більшість нових кварталів зберігають затишок та життєвий простір: їхня висотність від 5 до 9 поверхів.

Іпотека – двигун ринку

Але найголовніше – у Європі досить просто оформити недорогу іпотеку для придбання квартири в новобудові. Умови її в рази цікавіші, ніж в Україні: від 2,9% (у середньому у Франції) до 4,3% (у Іспанії). Нагадаємо, середньозважена ставка за іпотекою на новобудови в нашій країні у жовтні минулого року становила, за даними НБУ, 14,9%. На ситуацію не змогла вплинути навіть президентська програма "Іпотека під 7%", оскільки нею охоплено трохи більше тисячі позичальників по всій країні за рік, тоді як купівлю житла, як і раніше, потребують мільйони українців.

Раніше ми розповідали, що Google купує новий "кольоровий" офіс за 1 млрд. доларів.

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