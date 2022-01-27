Борьба с коррупцией или "слив" данных: к чему приведет автоматическое разрешение на строительство

Самые сложные и потенциально опасные сооружения предлагают возводить на основании разрешений, полученных в автоматическом режиме – без анализа документов чиновниками.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Минрегион.
Приведет ли это к злоупотреблениям со стороны застройщиков и чем закончится этот эксперимент?
Профильное министерство вынесло на общественное обсуждение проект постановления, которое предполагает выдачу разрешений на начало строительства объектов класса последствий СС2 и СС3 в автоматическом режиме – через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСС). Эксперимент будет длиться до конца 2022-го года.
В ведомстве считают, что такая практика избавит от лишней волокиты и сведет шансы коррупционеров к нулю.
"Внедрение такого механизма обеспечит прозрачный и удобный процесс подачи заявки. В частности, минимизирует количество документов, необходимых для получения услуги, а также создаст условия для прозрачного принятия решения о выдаче разрешения, без вмешательства должностных лиц", – прокомментировала новацию замминистра развития общин и территорий Наталья Козловская.
Для того, чтобы получить разрешение на начало строительства, компания должна подготовить полную информацию о проекте – она тоже будет проверяться и анализироваться электронной системой. Система будет соизмерять возможные риски, которые может нести такое строительство, а впоследствии – и само сооружение.
Все сооружаемые объекты в Украине делятся на три класса последствий, которые могут возникнуть во время их эксплуатации. Оцениваются здания на основании площади, этажности и сложности постройки и инженерных систем. Учитываются негативное воздействие на жизнь города в случае аварии на объекте, объемы потенциальных убытков, а также число людей, находящихся (временно или постоянно) в здании или около него и рискующих пострадать в случае ЧП.
Инициатива Минрегиона разрешить начало строительства сложнейших сооружений в автоматическом режиме вызвала неоднозначную реакцию среди участников рынка, урбанистов и общественных активистов. Застройщики приветствуют новацию Минрегиона, считая ее хорошим инструментом для искоренения коррупции – влияние чиновников на процесс сводится к минимуму.
В то же время, общественные активисты отнеслись к идее скептически.
В разговоре с РБК-Украина Realty они признались, что качество электронных услуг в Украине до сих пор оставляет желать лучшего, система не защищена от взломов, а данные – от воровства. Наконец, – сохраняется опасность того, что систему вновь могут перевести "в ручной режим", как это произошло с предыдущей версией строительного реестра. И разрешения будут получать не те, кто намеревается строить безупречный проект, а те, кто связан с "держателями" сервера.
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