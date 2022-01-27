Боротьба з корупцією або "злив" даних: до чого призведе автоматичний дозвіл на будівництво

Найскладніші та потенційно небезпечні споруди пропонують зводити на підставі дозволів, отриманих в автоматичному режимі – без аналізу документів чиновниками.
Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Мінрегіон.
Чи призведе це до зловживань з боку забудовників і чим закінчиться цей експеримент?
Профільне міністерство винесло на громадське обговорення проект постанови, яка передбачає видачу дозволів на початок будівництва об'єктів класу наслідків СС2 і СС3 в автоматичному режимі – через єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕСС). Експеримент триватиме до кінця 2022-го року.
У відомстві вважають, що така практика позбавить від зайвої тяганини й зведе шанси корупціонерів до нуля.
"Впровадження такого механізму забезпечить прозорий та зручний процес подачі заявки. Зокрема, мінімізує кількість документів, необхідних для отримання послуги, а також створить умови для прозорого прийняття рішення про видачу дозволу, без втручання посадових осіб", – прокоментувала новацію заступник міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська.
Для того, щоб отримати дозвіл на початок будівництва, компанія повинна підготувати повну інформацію про проект – вона теж буде перевірятися і аналізуватися електронною системою. Система буде порівнювати можливі ризики, які може нести таке будівництво, а згодом – і сама споруда.
Всі споруджувані об'єкти в Україні діляться на три класи наслідків, які можуть виникнути під час їх експлуатації. Оцінюються будівлі на підставі площі, поверховості та складності споруди та інженерних систем. Враховуються негативний вплив на життя міста в разі аварії на об'єкті, обсяги потенційних збитків, а також число людей, що знаходяться (тимчасово або постійно) в будівлі або біля нього й ризикують постраждати в разі НП.
Ініціатива Мінрегіону дозволити початок будівництва найскладніших споруд в автоматичному режимі викликала неоднозначну реакцію серед учасників ринку, урбаністів та громадських активістів. Забудовники вітають новацію Мінрегіону, вважаючи її хорошим інструментом для викорінення корупції – вплив чиновників на процес зводиться до мінімуму.
Водночас, громадські активісти поставилися до ідеї скептично.
У розмові з РБК-Україна Realty вони зізналися, що якість електронних послуг в Україні досі залишає бажати кращого, система не захищена від зломів, а дані – від крадіжок. Нарешті, – зберігається небезпека того, що систему знову можуть перевести "в ручний режим", як це сталося з попередньою версією будівельного реєстру. І дозволи отримуватимуть не ті, хто має намір будувати бездоганний проект, а ті, хто пов'язаний з "утримувачами" сервера.
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