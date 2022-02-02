Все адреса, улицы и дороги внесут в новый реестр

До конца 2022 года в Украине могут ввести единый государственный реестр адресов.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Фейсбук-страницу заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрия Тация.

Что будет содержать новый реестр

Это электронная система, которая будет содержать данные о наименовании топографических объектов-адреса зданий, названия административно-территориальных единиц, улиц, дорог и тому подобное.

Разработка такого сервиса необходима для улучшения навигации экстренных служб, урегулирования предоставления почтовых адресов, унификации топографических данных.



Поэтому Минрегион подготовил соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины.



Он предусматривает создание таких новых баз данных:

Единого государственного реестра административно-территориальных единиц и территорий общин;

Единого государственного реестра автомобильных дорог;

Единого государственного реестра сооружений.

Информация из этих ресурсов будет формировать реестр адресов и обеспечивать его работу в ЕДЕССБ.



В соответствии с проектом постановления предусмотрено, что до 15 февраля Минрегион должен разработать минимально необходимые программные средства для ведения всех реестров. До 31 декабря текущего года планируется доработка систем, в частности, интеграция с Единым государственным веб-порталом электронных услуг "Дія", и начало их использования.

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