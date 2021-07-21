UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Языковой тест. В Кабмине рассказали, что будет с чиновниками, которые не сдали экзамен

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что будет с чиновниками, которые не сдадут тест на знание государственного языка. Он также исключил коррупционную составляющую при сдаче экзамена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украина 24".

"Закон один для всех - работает человек или претендует на должность в секретариате Кабмина, или это местная администрация. Есть возможность в течение 4 месяцев пересдать это тестирование", - сказал министр.

Немчинов пояснил, что сдавать экзамен по государственному языку чиновникам нужно было и раньше, но теперь они обязаны документально подтвердить его результат.

"Конечно, такая норма присутствовала, не было требования по поводу подтверждения этого уровня в виде свидетельств, которые сейчас будут выдаваться по итогам проведения тестирования. Такая норма существовала еще и в отношении некоторых категорий должностей, где есть определение иностранного языка, но большинство специалистов ее не проходят или не показывают необходимый уровень", - отметил он.

Министр добавил, что коррупционная составляющая при сдаче этого теста исключена, поскольку чиновники не контактируют с человеком, который определяет уровень их знания государственного языка.

Напомним, во время сдачи первого экзамена на знание языка произошел сбой.

Читайте РБК-Украина в Google News
тестыязыкчиновникиКабинет Министров Украины