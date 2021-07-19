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На первом в Украине языковом экзамене для чиновников произошел сбой

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Понедельник 19 июля 2021 15:05
На первом в Украине языковом экзамене для чиновников произошел сбой Фото: претенденты на места на госслужбе сдают сегодня экзамен (freepik)
Автор: РБК-Украина

На первом в истории Украины языковом экзамене для чиновников произошел сбой. Потраченное на его ликвидацию время добавят участникам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Сообщается, что сегодня утром в экзаменационной системе произошел технический сбой.

"Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена. Обращаем внимание, что это не повлияет на расписание следующих испытательных сессий", - говорится в сообщении.

Отметим, подробнее об этом нововведении читайте в материале РБК-Украина "Языковой экзамен для госслужащих и претендентов на гражданство: все подробности".

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