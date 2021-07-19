Языковой экзамен для госслужащих и претендентов на гражданство: все подробности
Сегодня в 9:30 начались экзамены на уровень знания украинского для будущих чиновников и граждан Украины. Он проходит согласно обновленным нормам закона о государственном языке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по государственным стандартам.
Экзамен для претендентов на должность государственного служащего состоит из четырех частей:
- Культура речи (24 тестовые задания),
- Чтение (20 тестовых заданий),
- Письмо (1 задания открытого типа),
- Говорение(2 задания открытого типа).
Для тех, кто претендует на получение украинского гражданства, надо будет сдать экзамен так же из четырех частей, но они будут другими:
- Слушание (12 тестовых заданий),
- Чтение (31 тестовое задание),
- Письмо (2 задания открытого типа),
- Говорение (3 задания открытого типа).
Претендент, который зарегистрировался, но не явился на экзамен, будет считаться который использовал свою попытку сдать экзамен. Повторно он сможет зарегистрироваться на экзамен только через 4 месяца.
С собой надо иметь документ, удостоверяющий личность.
Во время самого экзамена нельзя
- общаться с другими претендентами или третьими лицами;
- списывать ответы;
- использовать средства связи, устройства для считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, не предусмотренные процедурой проведения экзамена;
- делать пометки, которые могут идентифицировать личность.
Напомним, 16 июля в Украине заработали новые нормы "языкового закона".