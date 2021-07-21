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Языковой тест. В Кабмине рассказали, что будет с чиновниками, которые не сдали экзамен

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Киев, Среда 21 июля 2021 18:41
Языковой тест. В Кабмине рассказали, что будет с чиновниками, которые не сдали экзамен Фото: Олег Немчинов, министр Кабмина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что будет с чиновниками, которые не сдадут тест на знание государственного языка. Он также исключил коррупционную составляющую при сдаче экзамена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украина 24".

"Закон один для всех - работает человек или претендует на должность в секретариате Кабмина, или это местная администрация. Есть возможность в течение 4 месяцев пересдать это тестирование", - сказал министр.

Немчинов пояснил, что сдавать экзамен по государственному языку чиновникам нужно было и раньше, но теперь они обязаны документально подтвердить его результат.

"Конечно, такая норма присутствовала, не было требования по поводу подтверждения этого уровня в виде свидетельств, которые сейчас будут выдаваться по итогам проведения тестирования. Такая норма существовала еще и в отношении некоторых категорий должностей, где есть определение иностранного языка, но большинство специалистов ее не проходят или не показывают необходимый уровень", - отметил он.

Министр добавил, что коррупционная составляющая при сдаче этого теста исключена, поскольку чиновники не контактируют с человеком, который определяет уровень их знания государственного языка.

Напомним, во время сдачи первого экзамена на знание языка произошел сбой.

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