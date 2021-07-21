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Мовний тест. У Кабміні розповіли, що буде з чиновниками, які не склали іспит

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Київ, Середа 21 липня 2021 18:41
Мовний тест. У Кабміні розповіли, що буде з чиновниками, які не склали іспит Фото: Олег Немчінов, міністр Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів, що буде з чиновниками, які не складуть тест на знання державної мови. Він також виключив корупційну складову під час складання іспиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24".

"Закон один для всіх - чи працює людина або претендує на посаду в секретаріаті Кабміну, або це місцева адміністрація. Є можливість протягом 4 місяців перездати це тестування", - сказав міністр.

Немчінов пояснив, що складати іспит з державної мови чиновникам було потрібно і раніше, але тепер вони зобов'язані документально підтвердити його результат.

"Звичайно, така норма була присутня, не було вимоги з приводу підтвердження цього рівня у вигляді свідоцтв, які зараз будуть видаватися за підсумками проведення тестування. Така норма існувала ще й щодо деяких категорій посад, де є визначення іноземної мови, але більшість фахівців її не проходять або не показують необхідний рівень", - зазначив він.

Міністр додав, що корупційна складова під час складання цього тесту виключена, оскільки чиновники не контактують з людиною, яка визначає рівень їх знання державної мови.

Нагадаємо, під час складання першого іспиту на знання мови стався збій.

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