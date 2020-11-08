Зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах, - CNN

Зять и ближайший помощник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах. Кушнер выступил с таким предложением после того, как стало известно, что демократ Джо Байден побеждает в выборах президента.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.
По их данным, старший советник президента Кушнер обратился к нему с предложением признать поражение. Однако реакция Трампа пока не известна.
"Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает", - заявил Трамп.
Напомним, 7 ноября лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.
Кроме того, стали известны имена возможных претендентов на посты в администрации Джо Байдена.
Добавим, что Республиканская партия штата Аризона и Республиканский национальный комитет подали иск в суд округа Мерикоп из-за голосования в штате Аризона.