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Так звучит ад: обстрелы "Азовстали" оккупантами попали на видео

Фото: обстрел "Азовстали" в Мариуполе (скрин с видео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Обстрелы оккупантами "Азовстали" в Мариуполе попали на видео. На кадрах видно, как на территорию завода падают авиабомбы и снаряды, после взрыва которых вверх поднимаются столбы дыма и пыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка.

"Так звучит ад. Так выглядит Несокрушимость. Бомба за бомбой. Снаряд за снарядом", - подписал советник мэра видео очередного обстрела "Азовстали".

Напомним, украинские защитники удерживают "Азовсталь" более двух месяцев. Они отбили несколько попыток штурма. Оккупанты рассматривают возможность применить против них химическое оружие.

Отметим, на "Азовстали" находятся более тысячи украинских военных, многие из них ранены. С территории завода удалось эвакуировать почти всех гражданских. Власти Украины предложили российской стороне процедуру "экстракшн", однако оккупанты отказались.

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АзовстальМариупольДонбассВойна России против Украины