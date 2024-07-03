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Звозять поранених із Донецької області. "АТЕШ" розвідав госпіталь окупантів у Ставрополі

Росія, Середа 03 липня 2024 13:40
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Звозять поранених із Донецької області. "АТЕШ" розвідав госпіталь окупантів у Ставрополі Фото: госпіталь РФ у Ставрополі приймає поранених окупантів із Донецької області (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани провели розвідку російського військового клінічного госпіталю в Ставрополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наш агент виявив місце, куди масово звозять поранених військових РФ із Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, агент повідомив, що раніше їх возили на військових КАМАЗах, а через дефіцит техніки почали використовувати цивільні автобуси та маршрутки у супроводі військової поліції.

Під час спостереження зафіксовано до 30 поранених окупантів, яких привезли на рейсовому автобусі.

"Після прискореної реабілітації військовослужбовці повертаються на фронт", - резюмують партизани.

Втрати РФ в Україні

Росія, використовуючи так звані "м'ясні штурми", не шкодує особовий склад на фронті. У зв'язку з цим окупанти зазнають значних втрат.

Так, за даними президента Володимира Зеленського, втрати РФ, зокрема на Покровському напрямку, становлять 6:1.

У червні РФ втратила понад 33 тисячі військових. Також ЗСУ збили три літаки та знищили один корабель.

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