Свозят раненых из Донецкой области. "АТЕШ" разведал госпиталь оккупантов в Ставрополе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Наш агент выявил место, куда массово свозят раненых военных РФ из Донецкой области", - говорится в сообщении.

В частности, агент сообщил, что раньше их возили на военных КАМАЗах, а из-за дефицита техники начали использовать гражданские автобусы и маршрутки в сопровождении военной полиции.

Во время наблюдения было зафиксировано до 30 раненых оккупантов, которых привезли на рейсовом автобусе.

"После ускоренной реабилитации военнослужащие возвращаются на фронт", - резюмируют партизаны.