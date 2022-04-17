Звонки Путину пустая трата времени. Поиски мира не его цель, - премьер Италии

"Я до последнего надеялся, что он этого не сделает. Мы звонили президенту Путину перед началом войны. Однако через несколько недель он начал наступление. Я пытался разговаривать с ним до конца. При этом вторжение меня не удивило: почти 200 тысяч человек в полном боевом снаряжении были у украинских границ...Пока целью Путина являются не поиски мира, а попытка уничтожить украинское сопротивление, оккупировать страну", - считает Драги.

Он отметил, что Италия будет оставаться рядом с украинскими друзьями и добавил, что посольство страны уже возобновило работу в Киеве.

"Как и многие другие, в начале конфликта я думал, что быстрая победа россиян является вероятной, которая также поставит под угрозу соседние государства. Этого не произошло: победа не пришла, и мы не знаем, наступит ли она когда-нибудь. Украинское сопротивление героическое. Как говорит президент Зеленский, народ стал армией Украины. Нас ждет война сопротивления, продолжительное насилие с разрушением, которое будет продолжаться. Впрочем, нет никаких признаков того, что украинский народ может принять российскую оккупацию", - подчеркнул Драги.

Он также вспомнил, как во время телефонного разговора с Путиным спросил о его возможной встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Я его (Путина - ред.) спросил: "когда ты увидишься с Зеленским? Только вы двое можете развязать эти узлы". Он ответил: "время еще не пришло". Я настаивал: "примите решение о прекращении огня". И снова: "нет, время еще не пришло", - рассказал Драги.

По его словам, далее Путин начал рассказывать об оплате за российский газ в рублях, которая тогда еще не была официально принята в РФ.

"Мы попрощались, обязавшись переговорить в течение нескольких дней. Но потом пришел ужас Бучи. Начинаю думать, что правы те, кто говорит: тебе с ними говорить бесполезно, ты просто теряешь время. Я всегда защищал Макрона и продолжаю утверждать, что как нынешний президент страны ЕС он прав, пытаясь попробовать все возможные пути диалога. Но у меня складывается впечатление, что ужас войны с ее бойнями, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от слов и телефонных звонков, которые они делают", - резюмировал Драги.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон назвал причину частых звонков главе Кремля Владимиру Путину. По его словам, об этом его просил президент Украины Владимир Зеленский.

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