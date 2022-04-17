Дзвінки Путіну марна трата часу. Пошуки миру не його мета, - прем'єр Італії

"Я до останнього сподівався, що він цього не зробить. Ми телефонували президенту Путіну перед початком війни. Однак через кілька тижнів він почав наступ. Я намагався розмовляти з ним до кінця. При цьому вторгнення мене не здивувало: майже 200 тисяч осіб у повному бойовому спорядженні були біля українських кордонів...Поки що метою Путіна є не пошуки миру, а спроба знищити український опір, окупувати країну", - вважає Драгі.

Він зазначив, що Італія залишатиметься поруч із українськими друзями та додав, що посольство країни вже відновило роботу в Києві.

"Як і багато інших, на початку конфлікту я думав, що швидка перемога росіян є вірогідною, яка також поставить під загрозу сусідні держави. Цього не сталося: перемога не прийшла, і ми не знаємо, чи настане вона коли-небудь. Український опір героїчний. Як каже президент Зеленський, народ став армією України. Нас чекає війна опору, тривале насильство з руйнуванням, яке триватиме. Втімм, немає жодних ознак того, що український народ може прийняти російську окупацію", - підкреслив Драгі.

Він також пригадав, як під час телефонної розмови з Путіним запитав щодо його ймовірної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Я його (Путіна - ред.) запитав: "коли ти бачишся із Зеленським? Тільки ви двоє можете розв’язати ці вузли". Він відповів: "час ще не настав". Я наполягав: "прийміть рішення про припинення вогню". І знову: "ні: час ще не настав", - розповів Драгі.

За його словами, далі Путін почав розповідати про оплату за російський газ в рублях, яка тоді ще не була офіційно прийнята в РФ.

"Ми попрощалися, зобов’язавшись переговорити протягом кількох днів. Але потім прийшов жах Бучі. Починаю думати, що мають рацію ті, хто каже: тобі з ними говорити марно, ти просто втрачаєш час. Я завжди захищав Макрона і продовжую стверджувати, що як нинішній президент країни ЄС він має рацію, намагаючись спробувати всі можливі шляхи діалогу. Але у мене складається враження, що жах війни з її бійнями, з тим, що вони зробили з дітьми та жінками, абсолютно не залежить від слів і телефонних дзвінків, які вони роблять", - резюмував Драгі.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон назвав причину частих дзвінків главі Кремля Володимиру Путіну. За його словами, про це його просив президент України Володимир Зеленський.

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