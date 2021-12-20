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После звонка Байдену и Путину. Президент Финляндии поговорил с Зеленским

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 18:22
После звонка Байдену и Путину. Президент Финляндии поговорил с Зеленским Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря провел телефонный разговор со своим финским коллегой Саули Ниинистьо. Лидеры обсудили ситуацию на украинско-российской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Провел телефонный разговор с (президентом Финляндии - ред.) Ниинистьо. Обсудили ситуацию безопасности на украинской границе", - написал глава государства.

По его словам, в ходе беседы он поделился своим видением о необходимых международных усилиях для деэскалации обстановке на границе Украины.

Напомним, 14 декабря Ниинистьо провел переговоры по телефону с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсуждали ситуацию на украинской границе.

Отметим, в этот же день Ниинистьо обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом РФ Владимиром Путиным.

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