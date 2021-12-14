Байден обсудил с президентом Финляндии ситуацию на границах Украины

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию на границах Украины с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Разговор состоялся по телефону 13 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Финляндии.

Отмечается, что разговор об Украине стал основной темой двух президентов. В Финляндию ситуацию на границе, где сосредоточены войска России называют "тревожной".

"Главной темой разговора стала тревожная ситуация на границах Украины. Президенты посчитали важным сотрудничество для поиска дипломатического выхода из напряженной ситуации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Ниинистё рассказал президенту Байдену об основных принципах финской политики безопасности.

" Президент Ниинистё сказал, что ценит то, что НАТО поддерживает политику открытых дверей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до разговора с Байденом президент Финляндии говорил по телефону с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

" Темой разговора стала встреча премьер-министра Мицотакиса с президентом России Владимиром Путиным в Сочи на прошлой неделе", - уточнили в Финляндии.