Звіти Маска під загрозою: як у США чиновники саботують вимоги DOGE і до чого тут РФ

У США виникли труднощі з реалізацією ініціативи Ілона Маска щодо звітів "5 досягнень" від федеральних працівників. За даними ЗМІ, уряд саботує вимогу, а деякі агентства навіть припинили вимагати листи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Ініціатива Ілона Маска та Дональда Трампа, яка передбачала обов’язкову щотижневу звітність для всіх федеральних службовців у вигляді листів із переліком п’яти досягнень, поступово зникає в урядових структурах США.
Водночас сам Маск готується до виходу з урядової ролі пізніше цього року.
Попри жорстке попередження, що ігнорування вимоги вважатиметься фактично відставкою, вже за два дні після запуску ініціативи Управління управління персоналом (OPM) заявило, що виконання листів - добровільне.
У більшості агентств дотримуються непослідовної політики: деякі взагалі припинили вимагати звіти, інші - формально зберігають вимогу, але не відстежують її виконання.
Записи, отримані The Washington Post, та коментарі десятків чиновників свідчать: ідея Маска була сприйнята неоднозначно і часто висміюється.
Дехто почав відповідати російською, щоб збити з пантелику того, хто переглядає повідомлення.
"Я не думаю, що мені потрібно виправдовувати свою роботу перед якоюсь невідомою організацією, особливо коли я обробляю приватну інформацію про клієнтів", - сказав співробітник держустанови.
Деякі співробітники подають звіти з жартівливим змістом або перекладають їх іноземною мовою.
Нагадаємо, що DOGE під керівництвом Ілона Маска, отримав доступ до секретної системи Міністерства юстиції США, що містить дані про мільйони мігрантів. Це викликало занепокоєння з приводу конфіденційності.
Йдеться про імена, адреси, медичну історію, свідчення у суді та взаємодію з правоохоронними органами. Доступ до системи отримала група "радників" DOGE, пов’язана з приватними структурами Маска.
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