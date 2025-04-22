Отчеты Маска под угрозой: как в США чиновники саботируют требования DOGE и при чем тут РФ

Инициатива Илона Маска и Дональда Трампа, которая предусматривала обязательную еженедельную отчетность для всех федеральных служащих в виде писем с перечнем пяти достижений, постепенно исчезает в правительственных структурах США.

В то же время сам Маск готовится к выходу из правительственной роли позже в этом году.

Несмотря на жесткое предупреждение, что игнорирование требования будет считаться фактически отставкой, уже через два дня после запуска инициативы Управление управления персоналом (OPM) заявило, что выполнение писем - добровольное.

В большинстве агентств придерживаются непоследовательной политики: некоторые вообще прекратили требовать отчеты, другие - формально сохраняют требование, но не отслеживают его выполнение.

Записи, полученные The Washington Post, и комментарии десятков чиновников свидетельствуют: идея Маска была воспринята неоднозначно и часто высмеивается.

Некоторые начали отвечать на русском, чтобы сбить с толку того, кто просматривает сообщения.

"Я не думаю, что мне нужно оправдывать свою работу перед какой-то неизвестной организацией, особенно когда я обрабатываю частную информацию о клиентах", - сказал сотрудник госучреждения.

Некоторые сотрудники подают отчеты с шутливым содержанием или переводят их на иностранный язык.