Звірства та анексія РФ ніколи не спрацюють: Блінкен запевнив Україну у підтримці

Він зазначив, що Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України.

"Звірства Москви та нелегітимні спроби змінити кордони України силою ніколи не спрацюють. Я підтвердив нашу непохитну відданість та зміцнення України у військовому та дипломатичному відношенні, щоб українці могли захистити свою батьківщину", - заявив він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен засудив "референдуми" в Україні, які провела РФ на захоплених територіях.

Крім того, США запровадили санкції проти Росії за анексію територій.

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