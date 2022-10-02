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Звірства та анексія РФ ніколи не спрацюють: Блінкен запевнив Україну у підтримці

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові запевнив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у тому, що Вашингтон продовжить підтримувати її зусилля щодо відновлення контролю за своєю територією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter держсекретаря.

Він зазначив, що Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України.

"Звірства Москви та нелегітимні спроби змінити кордони України силою ніколи не спрацюють. Я підтвердив нашу непохитну відданість та зміцнення України у військовому та дипломатичному відношенні, щоб українці могли захистити свою батьківщину", - заявив він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен засудив "референдуми" в Україні, які провела РФ на захоплених територіях.

Крім того, США запровадили санкції проти Росії за анексію територій.

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Ентоні Блінкен