RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зверства и аннексия РФ никогда не сработают: Блинкен заверил Украину в поддержке

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в том, что Вашингтон продолжит поддерживать ее усилия по восстановлению контроля над своей территорией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter госсекретаря.

Он отметил, что Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины.

"Зверства Москвы и нелегитимные попытки изменить границы Украины силой никогда не сработают. Я подтвердил нашу непоколебимую приверженность и укрепление Украины в военном и дипломатическом отношении, чтобы украинцы могли защитить свою родину", - заявил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осудил "референдумы" в Украине, которые провела РФ на захваченных территориях.

Кроме того, США ввели санкции против России за аннексию территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони Блинкен