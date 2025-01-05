Звірства, які росіяни вчиняють в Україні, бачили в Чечні та інших країнах, - військовий
Російські окупанти вчиняють воєнні злочини в Україні. Такі ж звірства росіяни скоїли в Чечні та інших країнах, де воювали.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головнокомандувач ЗС Чеченської Республіки Ічкерія Абдул-Хакім Шишані.
"Ті звірства, які росіяни влаштовують в Україні, ми бачили і в Чечні: убивства цивільних, бомбардування шкіл і лікарень, сотні братських могил, де вбивали, закопували", - зазначив він.
Військовий наголосив, що під час воєн у Чечні не було можливості зафіксувати злочини росіян. На його думку, з мільйона населення Чечні третину було вбито.
"Історія показує, що це в них у крові. Без крові, без жертв, без убивств вони не можуть. Їм це подобається, це видно. Це в них у природі. Вони не можуть інакше", - сказав Абдул-Хакім Шишані.
Він вважає, що зупинити російські злочини можна лише розвалом РФ. В іншому випадку сценарії, як в Чечні та Україні, повторяться.
"Чечня, Грузія, Сирія, Україна. Де їх немає? Афганістан, Лівія, Африка. Скрізь, де вони є, є злочини, вбивства, насильство", - сказав головнокомандувач ЗС Чеченської Республіки Ічкерія.
Покарання Росії за воєнні злочини
Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що в Україні кожен день фіксують 150 воєнних злочинів, які скоюють російські окупанти. Фактично кожні 10 хвилин Росія вчиняє злочин проти України.
У вересні 2024 року президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія скоїла 137 тисяч воєнних злочинів в Україні.
Україна працює над створенням спецтрибуналу для покарання Росії за вторгнення. До відповідальності хочуть притягнути вище політичне та військове керівництво РФ.
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