Звірства, які росіяни вчиняють в Україні, бачили в Чечні та інших країнах, - військовий

Російські окупанти вчиняють воєнні злочини в Україні. Такі ж звірства росіяни скоїли в Чечні та інших країнах, де воювали.

"Ті звірства, які росіяни влаштовують в Україні, ми бачили і в Чечні: убивства цивільних, бомбардування шкіл і лікарень, сотні братських могил, де вбивали, закопували", - зазначив він.

Військовий наголосив, що під час воєн у Чечні не було можливості зафіксувати злочини росіян. На його думку, з мільйона населення Чечні третину було вбито.

"Історія показує, що це в них у крові. Без крові, без жертв, без убивств вони не можуть. Їм це подобається, це видно. Це в них у природі. Вони не можуть інакше", - сказав Абдул-Хакім Шишані.

Він вважає, що зупинити російські злочини можна лише розвалом РФ. В іншому випадку сценарії, як в Чечні та Україні, повторяться.

"Чечня, Грузія, Сирія, Україна. Де їх немає? Афганістан, Лівія, Африка. Скрізь, де вони є, є злочини, вбивства, насильство", - сказав головнокомандувач ЗС Чеченської Республіки Ічкерія.