Зверства, совершенные россиянами в Украине, видели в Чечне и других странах, - военный

Российские оккупанты совершают военные преступления в Украине. Такие же зверства россияне совершили в Чечне и других странах, где воевали.

"Те зверства, которые россияне устраивают в Украине, мы видели и в Чечне: убийства гражданских, бомбардировки школ и больниц, сотни братских могил, где убивали, закапывали", - отметил он.

Военный подчеркнул, что во время войн в Чечне не было возможности зафиксировать преступления россиян. По его мнению, из миллиона населения Чечни треть была убита.

"История показывает, что это у них в крови. Без крови, без жертв, без убийств они не могут. Им это нравится, это видно. Это у них в них в природе. Они не могут иначе", - сказал Абдул-Хаким Шишани.

Он считает, что остановить российские преступления можно только развалом РФ. В противном случае сценарии, как в Чечне и Украине, повторятся.

"Чечня, Грузия, Сирия, Украина. Где их нет? Афганистан, Ливия, Африка. Везде, где они есть, есть преступления, убийства, насилие", - сказал главнокомандующий ВС Чеченской Республики Ичкерия.