Росія скоїла 137 тисяч воєнних злочинів в Україні, - Зеленський

Російські окупанти скоїли в Україні 137 тисяч воєнних злочинів. Це лише ті злочини, які були зафіксовані.

"Зараз саме прагнення до справедливості об'єднує нас з вами. Нас з вами та усіх, хто працює разом з нами, щоб захистити життя людей і нашу країну від російських ударів. Станом на сьогодні є щонайменше 137 тисяч причин, щоб ми продовжували цю роботу і щоб ми довели її до кінця. 137 тисяч. Саме стільки воєнних злочинів скоєно Росією на даний момент", - заявив глава держави.

Зеленський уточнив, що це лише ті злочини, про які відомо. На думку президента, вироків має бути більша кількість.

"Злочини проти миру і людяності, проти нашої держави, проти наших людей, проти України і українців. І це означає, що вироків має бути не менше", - додав він.