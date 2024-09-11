Росія скоїла 137 тисяч воєнних злочинів в Україні, - Зеленський
Російські окупанти скоїли в Україні 137 тисяч воєнних злочинів. Це лише ті злочини, які були зафіксовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на конференції "Об’єднані заради справедливості".
"Зараз саме прагнення до справедливості об'єднує нас з вами. Нас з вами та усіх, хто працює разом з нами, щоб захистити життя людей і нашу країну від російських ударів. Станом на сьогодні є щонайменше 137 тисяч причин, щоб ми продовжували цю роботу і щоб ми довели її до кінця. 137 тисяч. Саме стільки воєнних злочинів скоєно Росією на даний момент", - заявив глава держави.
Зеленський уточнив, що це лише ті злочини, про які відомо. На думку президента, вироків має бути більша кількість.
"Злочини проти миру і людяності, проти нашої держави, проти наших людей, проти України і українців. І це означає, що вироків має бути не менше", - додав він.
Покарання Росії за вторгнення в Україну
Раніше генеральний прокурор Андрій Костін повідомляв, що в Україні кожен день фіксують в середньому 150 воєнних злочинів, які скоюють російські окупанти. За його словами, кожні 10 хвилин Росія вчиняє злочин проти України.
Україна працює над створенням спецтрибуналу для покарання Росії за вторгнення. Україна хоче притягти до відповідальності вище політичне та військове керівництво РФ.
Створення спецтрибуналу для Росії за злочини, які були скоєні проти України, вже підтримали понад 40 країн.
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