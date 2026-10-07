Звинувачення ЗСУ та "подяка" ворогу: росіяни готують масштабну ІПСО в Олешках

Росіяни готують серію постановочних інтерв'ю з жителями окупованих Олешок Херсонської області. Ворог планує використати ці відео для чергової інформаційно-психологічної спецоперації проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.
Згідно з оперативною інформацією, військовослужбовці одного з підрозділів армії РФ отримали наказ створити "компрометуючі" ролики за участі місцевих мешканців.
За задумом противника, люди на відео мають:
Реалізацію цієї ІПСО окупанти запланували на жовтень - початок листопада. В СБУ пояснюють: через відсутність успіхів на полі бою агресор намагається підірвати психоемоційний стан українців і дестабілізувати ситуацію всередині країни.
Українців та представників медіа закликали дотримуватися інформаційної гігієни:
"СБУ системно протидіє спробам російських спецслужб та військових проводити інформаційно-психологічні операції проти України. Служба продовжує своєчасно викривати задуми противника та вживати комплексних заходів для їх нейтралізації", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, нещодавно українські військові вдруге доправили гуманітарну допомогу до окупованих Олешок. Місцевим жителям передали майже 4 тонни продуктів, медикаментів та дитячих наборів.
Зазначимо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що через гостру нестачу їжі, води та ліків жителі окупованих Олешок змушені залишати місто.
За його словами, люди виїжджають на велосипедах і мопедах або йдуть пішки, наражаючись на небезпеку. Водночас організована евакуація цивільних залишається заблокованою, попри заклики ЄС забезпечити безпечний виїзд із міста.