Звинувачення ЗСУ та "подяка" ворогу: росіяни готують масштабну ІПСО в Олешках

Згідно з оперативною інформацією, військовослужбовці одного з підрозділів армії РФ отримали наказ створити "компрометуючі" ролики за участі місцевих мешканців.

За задумом противника, люди на відео мають:

звинуватити Сили оборони України в постійних обстрілах та блокаді міста;

дискредитувати рішення військово-політичного керівництва держави;

висловити позитивне ставлення та подяку загарбникам.

Реалізацію цієї ІПСО окупанти запланували на жовтень - початок листопада. В СБУ пояснюють: через відсутність успіхів на полі бою агресор намагається підірвати психоемоційний стан українців і дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Як діяти громадянам та ЗМІ

Українців та представників медіа закликали дотримуватися інформаційної гігієни:

критично ставитися до появи подібної "сенсаційної" інформації;

не довіряти публікаціям ворожих або проросійських Telegram-каналів;

не поширювати неперевірені дані;

використовувати інформацію виключно з офіційних джерел.

"СБУ системно протидіє спробам російських спецслужб та військових проводити інформаційно-психологічні операції проти України. Служба продовжує своєчасно викривати задуми противника та вживати комплексних заходів для їх нейтралізації", - йдеться у заяві.